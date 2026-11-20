Ngày 20/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Đức Tình (40 tuổi, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị). Tình từng làm quản lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn phường Đồng Hới.

Đối tượng Phạm Đức Tình bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai tháng 9 và 10/2026, Phạm Đức Tình bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh. Tổng giá trị số hàng hóa bị chiếm đoạt được xác định hơn 250 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Phạm Đức Tình. Bị can bị điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.