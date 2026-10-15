Quảng Trị: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã

Hoán đổi, luân chuyển

Sáng 15/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có nhiều trường hợp điều động, chỉ định cán bộ giữa các xã, phường và sở, ngành nhằm phân công lại nhiệm vụ công tác.

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 15/10

Theo các quyết định được công bố, nhiều chủ tịch UBND xã, phường ở Quảng Trị được điều động sang địa phương khác, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy và được giới thiệu để bầu làm chủ tịch UBND cùng cấp.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cam Lộ.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Ân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang.

Tại khu vực Bố Trạch và Hoàn Lão, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Bố Trạch. Trong khi đó, ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão.

Tương tự, ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Kim Điền. Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Minh Hóa.

Tiếp đó, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Lệ Ninh, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh. Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã này.

Ở các địa phương khác, bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Gio Linh, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Gio Linh. Ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cồn Tiên, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nam Hải Lăng, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng. Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định.

Riêng ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới - được điều động giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Điều động cán bộ từ sở, ngành về cơ sở

Cùng với việc điều động cán bộ giữa các địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất phương án phân công lại nhiệm vụ đối với lãnh đạo xã Nam Ba Đồn.

Các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ tại các sở, ngành và địa phương của tỉnh Quảng Trị

Theo đó, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn - được phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, giới thiệu để bầu Chủ tịch HĐND xã. Ông Trần Xuân Quang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ba Đồn, được phân công giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động 3 chủ tịch xã đến công tác tại bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy, gồm ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng; và ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Đáng chú ý, 3 phó giám đốc sở được điều động, chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy cấp xã, phường từ ngày 15/10/2026, đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND các địa phương.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Biên, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ - được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Ông Hoàng Đức Thiện, Phó giám đốc Sở Tài chính - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND phường Đồng Hới. Ông Võ Quốc Hoàng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Hồng Ngọc, Phó giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.