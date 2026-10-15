Quảng Trị: Điều động, luân chuyển cán bộ giữ nhiều chức vụ quan trọng

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Chủ tịch UBND các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành chủ trương bố trí 100% Chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương theo chỉ đạo của Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chúc mừng các cán bộ được điều động

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, đồng thời bố trí cán bộ từ các sở, ngành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND cấp xã.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cam Lộ.

Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bố Trạch.

Ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão.

Tại xã Nam Ba Đồn, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã, được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

Ông Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, được điều động giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chúc mừng các cán bộ được điều động

Ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Điền.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Hóa.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, được điều động giữ chức Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, giữ chức Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, được điều động giữ chức Chủ tịch UBND xã Gio Linh.

Ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh, giữ chức Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải Lăng để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng.

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định.

Đối với cán bộ được điều động từ các sở, ngành, ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Các ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo; Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, được điều động công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy. Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo các quyết định, cán bộ được điều động, luân chuyển thực hiện việc thôi tham gia cấp ủy, ban thường vụ và thôi giữ chức vụ tại đơn vị cũ theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chúc mừng các cán bộ được điều động, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác trong thời gian qua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Trần Vũ Khiêm đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm chắc tình hình, địa bàn; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm và cả nhiệm kỳ, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ cần cùng tập thể cấp ủy, chính quyền lãnh đạo địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong những lĩnh vực trọng tâm, cấp bách như đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính.