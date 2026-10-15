Quảng Trị điều động 3 phó giám đốc sở giữ chức chủ tịch xã

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 22 cán bộ lãnh đạo địa phương, sở, ngành.

Theo đó, ông Hoàng Đức Thiện - Phó giám đốc Sở Tài chính - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Đồng Hới.

Ông Võ Quốc Hoàng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Biên - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ - giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã này.

Ông Mai Hồng Ngọc - Phó giám đốc Sở Tài chính được điều động chỉ định giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngoài ra, có 3 chủ tịch xã được điều động đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm: ông Trần Lích - Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, và ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo.

Cũng trong dịp này, Tỉnh ủy Quảng Trị cũng điều động, chỉ định 13 chủ tịch xã, phường đến xã, phường khác để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.