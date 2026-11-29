Quả bom được phát hiện tại điểm sạt lở Km9, Quốc lộ 15D, thuộc thôn La Lay, xã La Lay (Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Quả bom này được phát hiện tại điểm sạt lở Km9, Quốc lộ 15D, thuộc thôn La Lay, xã La Lay. Cụ thể, quả bom MK82 đã được di chuyển thành công vào khoảng 15 giờ cùng ngày; ký hiệu L500B, trọng lượng khoảng 250kg nằm lộ thiên trên khu vực đất đá sạt lở, thân kim loại đã gỉ sét, một đầu bị biến dạng. Sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm, quả bom được vận chuyển về khu tập trung để tổ chức hủy nổ theo quy định.

Trước đó, quả bom được phát hiện khi xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay. Việc tiếp cận, xử lý quả bom gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực sạt lở hiểm trở, khối lượng đất đá lớn, bên dưới là vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân am hiểu địa hình để tiếp cận hiện trường, triển khai di dời vật thể nổ.

Liên quan đến công tác khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 15D, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bố trí máy móc, phương tiện và nhân lực tại hiện trường, phấn đấu thông tuyến sớm. Tuy nhiên, ngày 29/11, tại khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt, đất đá tiếp tục rơi xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các cơ quan chức năng đang tính toán phương án tổ chức thi công từ phía trên đỉnh ta-luy xuống nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.