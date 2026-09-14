Quảng Trị: Di chuyển sà lan thứ 2 mắc kẹt ở cầu đường sắt, đường bộ Mỹ Chánh

Di chuyển chiếc sà lan thứ 2 ra khỏi vị trí mắc kẹt giữa cầu đường sắt, đường bộ Mỹ Chánh

Tối 14-9, Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng vừa xử lý, đưa chiếc sà lan có kích thước lớn nhất bị mắc kẹt dưới chân cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ra khỏi hiện trường.

Để giải phóng chiếc sà lan này, lực lượng chức năng tập trung hút hết nước trong khoang, khoan cắt các vật cản; đồng thời, sử dụng cẩu 55 tấn để chuyển hướng phương tiện. Một tàu kéo được huy động để lai dắt phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, đưa về khu vực hạ lưu neo đậu an toàn.

Sử dụng cẩu 55 tấn để chuyển hướng sà lan mắc kẹt

Hiện khu vực dưới chân cầu đường sắt Mỹ Chánh vẫn còn một chiếc sà lan có kích thước nhỏ hơn, đang bị lật nghiêng trên sông, nhiều thiết bị vướng dưới đáy sông. Dự kiến, ngày 15-9, lực lượng cứu hộ sẽ bố trí thợ lặn xuống sông để tháo gỡ các thiết bị, vật cản trước khi tiến hành trục vớt chiếc sà lan còn lại.

Di chuyển chiếc sà lan thứ 2 ra khỏi vị trí mắc kẹt giữa cầu đường sắt, đường bộ Mỹ Chánh

Cùng ngày, qua kiểm tra hiện trường, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, không để phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến công trình và hoạt động giao thông. Khi điều kiện cho phép, các lực lượng tổ chức trục vớt sà lan còn mắc kẹt, sớm bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, kiểm tra hiện trường khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 13-9, 3 chiếc sà lan không có người trên tàu, trôi tự do trên dòng lũ chảy xiết ở sông Thác Ma rồi đâm vào chân cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Trong chiều 13-9, một chiếc sà lan nhỏ nhất đã được giải cứu khỏi vị trí mắc kẹt. Sự cố đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam.