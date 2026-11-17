Một giờ học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Theo đó, sau sắp xếp cơ sở giáo dục, toàn tỉnh bố trí 738 cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên, góp phần bổ sung nhân lực trực tiếp giảng dạy. Việc bố trí bảo đảm phù hợp, gắn với chuyên môn đào tạo, năng lực và yêu cầu vị trí việc làm.

Qua rà soát, tình trạng thừa, thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh diễn ra cục bộ giữa các môn học, cấp học và địa bàn. Bên cạnh thừa giáo viên mầm non theo định mức của quy định hiện hành, toàn tỉnh còn thiếu 1.627 giáo viên phổ thông, gồm 579 giáo viên tiểu học, 910 giáo viên trung học cơ sở và 138 giáo viên cấp trung học phổ thông. Khó khăn chủ yếu là do mất cân đối giữa môn học, cấp học và địa bàn; nguồn giáo viên dôi dư ở một số nơi chưa phù hợp để bố trí ngay vào vị trí còn thiếu ở nơi khác.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện gồm bố trí lại giáo viên trong cùng đơn vị, điều động, thuyên chuyển, biệt phái và phân công dạy liên trường, liên cấp theo điều kiện của từng trường hợp, cơ sở giáo dục và địa phương.

Hiện hoạt động của các cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường và nhiệm vụ nội trú tại Quảng Trị có những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần sớm có hướng dẫn tháo gỡ. (Ảnh: HG)

Đối với dạy liên trường, liên cấp, kế hoạch được yêu cầu xác định cụ thể thời gian, khối lượng giảng dạy, trách nhiệm phối hợp, theo dõi và đánh giá; bảo đảm tính khả thi về khoảng cách, thời khóa biểu và điều kiện công tác của giáo viên.

Việc xác định nhu cầu bổ sung còn phải đối chiếu giữa biên chế được giao, nhu cầu theo định mức và cơ cấu đội ngũ thực tế. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát nguồn tuyển, điều tiết đội ngũ và xem xét tuyển dụng trong phạm vi chỉ tiêu được giao.

Với báo cáo này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất việc tiếp nhận nhà giáo, nhất là tiếp nhận công chức để bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học; chuyển viên chức từ vị trí nhân viên sang giáo viên, thay đổi môn dạy hoặc cấp học gắn với thay đổi vị trí việc làm, bổ nhiệm chức danh và xếp lương; hướng dẫn xác định nhu cầu, bố trí đội ngũ và chế độ làm việc tại cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường và nhiệm vụ nội trú, bán trú, bảo đảm phù hợp khối lượng công việc và điều kiện tổ chức dạy học.

Đặc biệt, từ thực tiễn trường có nhiều cấp học, điểm trường, địa bàn rộng sau sắp xếp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị nghiên cứu bổ sung tiêu chí về địa điểm hoạt động, khoảng cách đi lại và nhiệm vụ nội trú, bán trú để xác định nhu cầu nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy học và chăm sóc học sinh ngày càng tốt hơn.