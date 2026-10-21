Quảng trị đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi với bà Rachel Schiller tại buổi tiếp - Ảnh: N.L

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh, với khoảng 620.000ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Hậu quả này tiếp tục đe dọa an toàn của người dân, cản trở sản xuất và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Quảng Trị triển khai nhiều chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, với tổng kinh phí ước tính hơn 160 triệu USD. Nguồn lực này góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn, giải phóng đất phục vụ sản xuất, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước yêu cầu khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tăng cường nguồn lực hỗ trợ công tác khảo sát, rà phá bom mìn; đồng thời tạo điều kiện để việc chuyển giao các dự án giữa các đơn vị triển khai được thực hiện thuận lợi, bảo đảm tính kế thừa, không làm gián đoạn hoạt động thực địa. Đồng chí Hoàng Nam khẳng định, tỉnh cam kết quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích, hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp - Ảnh: N.L

Tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các tổ chức liên quan; đồng thời huy động thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực sau rà phá bom mìn. Tỉnh phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước an toàn về bom mìn vào năm 2035, qua đó xây dựng mô hình có thể chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương khác và đóng góp vào việc thực hiện chương trình hành động quốc gia.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng bà Rachel Schiller và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: N.L

Bà Rachel Schiller bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm Quảng Trị trên cương vị Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên trong khắc phục hậu quả bom mìn tại địa phương. Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định, những nỗ lực chung này là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ; Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án khắc phục hậu quả bom mìn, trong đó có các hoạt động tại Quảng Trị, góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045 cũng như mục tiêu của tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước an toàn về bom mìn vào năm 2035, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.