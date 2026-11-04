Quảng Trị: Đẩy nhanh xây dựng 11 trường nội trú vùng biên

Ngày 2.11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về phương án kiến trúc các dự án đầu tư xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn (phải) nghe báo cáo các phương án triển khai đẩy nhanh tiến độ tại. Trường PTNT Tiểu học và THCS xã Dân Hoá

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các dự án có tổng mức đầu tư 2.136,99 tỉ đồng, gồm 9 dự án xây dựng mới và 2 dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Đến nay, cả 11 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công và triển khai tại hiện trường.

Tuy nhiên, khối lượng xây dựng lớn, thời gian thực hiện ngắn, trong khi thời tiết mùa mưa tại khu vực biên giới ảnh hưởng đến thi công. Những vướng mắc về phương án kiến trúc, giải phóng mặt bằng, tiến độ và giải ngân vốn đầu tư cũng được các đơn vị tập trung làm rõ, đề xuất hướng xử lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ tại trường. Trường PTNT Tiểu học và THCS xã Hướng Phùng

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn của các dự án; yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Trong đó, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị cần rà soát kỹ địa hình, thiết kế, chủ động phương án phòng, chống sạt lở, thấm dột, lún nứt.

Đối với phương án kiến trúc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thiết kế hài hòa với cảnh quan, phù hợp bản sắc văn hóa địa phương. Không gian học tập, khu nội trú, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phải được bố trí hợp lý, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học sinh.

Các chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, bám sát công trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì giao ban để kiểm điểm tiến độ. Chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng theo kế hoạch; các sở, ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn.

Một góc khu học tập của Trường PTNT Tiểu học và THCS ĐaKrông

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, bảo đảm các trường hoàn thành theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Giải ngân đạt 44,12% kế hoạch Tổng kế hoạch vốn năm 2026 giao cho 11 dự án là 965,71 tỉ đồng; lũy kế giải ngân đạt 426,05 tỉ đồng. Trong đó, 9 dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt 39,66%. Với 2 dự án do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân cao so với khối lượng thực hiện chủ yếu từ nguồn tạm ứng hợp đồng.