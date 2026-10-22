Quảng Trị: Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và chuẩn hóa dữ liệu để xác định danh tính liệt sĩ

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực, tập trung vào các khu vực có thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm theo địa bàn được phân công. Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi và Cồn Tiên. Qua quá trình xác minh, tổ chức tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tính chung trong năm 2026 và quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và sẻ chia với những thân nhân, gia đình liệt sĩ. Tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, lực lượng và nhân dân, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được. Đồng thời đề nghị, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung cao cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ; tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung rà soát, xác minh thông tin, ưu tiên những khu vực có khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ, nhất là các mộ tập thể.

Trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phấn đấu quy tập 247 hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 là 153 hài cốt liệt sĩ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là 150 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tỉnh tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo tặng bằng khen cho các tập thể

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.