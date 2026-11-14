Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 14 xã

Xã Triệu Phong đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Ngày 14/11, ông Nguyễn Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số đơn vị chậm rà soát, nộp trả vốn không thể giải ngân; nhiệm vụ đã có khối lượng nhưng chậm thanh toán. Vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 biến động do nộp trả, hủy dự toán.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Trung ương giao vốn năm 2026 muộn nên từ tháng 7 đến tháng 10, tỉnh mới hoàn thành việc giao vốn. Một số xã chậm trình phương án phân bổ, phải chờ kỳ họp HĐND; mưa bão ảnh hưởng tiến độ công trình, giải ngân. Đến ngày 6/11/2026, nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia mới giải ngân 50/281,5 tỷ đồng, đạt 17,8%; trong đó, vốn đầu tư công đạt 23,1%, vốn sự nghiệp đạt 3,3%. Nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 mới giải ngân 305/590 tỷ đồng, đạt 51,7%.

Năm 2026, Quảng Trị lựa chọn 14 xã gồm Quảng Ninh, Lệ Thủy, Nam Gianh, Trường Ninh, Quảng Trạch, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Nam Cửa Việt, Cam Lộ, Hiếu Giang, Cửa Tùng, Hải Lăng, Tuyên Phú và Bắc Trạch tập trung xây dựng, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026–2030. Đến ngày 30/10/2026, 14 xã đạt 75/140 tiêu chí và 538/658 chỉ tiêu; bình quân mỗi xã đạt 5,36 tiêu chí và 38,43 chỉ tiêu, tương ứng khoảng 82% tổng số chỉ tiêu. Cam Lộ đạt 10 tiêu chí; Hải Lăng đạt 8 tiêu chí; Hiếu Giang và Vĩnh Linh đạt 7 tiêu chí. Hiện 4 xã Cam Lộ, Triệu Phong, Nam Gianh và Hải Lăng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn phân bổ mới đáp ứng 11,7% nhu cầu của 14 xã. Các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt cần nguồn vốn lớn, thời gian đầu tư dài. Việc thiếu vốn không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình hạ tầng mà còn tạo áp lực đối với khả năng hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch. Bên cạnh khó khăn về nguồn lực, việc triển khai Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026–2030 còn gặp nhiều lúng túng do yêu cầu cao, thời gian thực hiện ngắn và khối lượng hồ sơ minh chứng lớn.

Các xã vừa vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng, dữ liệu và hiện trạng hạ tầng chưa đồng nhất, gây khó khăn trong công tác rà soát, đánh giá. Một số chỉ tiêu liên quan đến quy hoạch, thu nhập, tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp cận pháp luật, an ninh, trật tự phải chờ kết quả đánh giá cuối năm. Hồ sơ minh chứng tại một số địa phương chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn. Ngoài nguyên nhân khách quan, công tác chỉ đạo tại một số nơi chưa quyết liệt; việc phân bổ, điều chỉnh vốn, thanh toán, giải ngân và hoàn thiện hồ sơ còn chậm.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ các địa phương theo hướng “cầm tay chỉ việc”; phân công cán bộ rà soát tiêu chí, xác định nội dung chưa đạt. Các xã phải điều chỉnh phân bổ vốn phù hợp khả năng thực hiện, hoàn thiện thủ tục thanh toán, hạn chế tình trạng vốn được giao nhưng không giải ngân được.

Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công trình, ưu tiên tiêu chí cần vốn lớn; huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Các xã phấn đấu gửi hồ sơ thẩm tra trước ngày 20/12/2026. Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc địa phương. Quảng Trị chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, kinh tế nông thôn và triển khai OCOP, hướng đến cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới bền vững.