Tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Được biết, năm 2026 toàn tỉnh Quảng Trị có 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Qua rà soát, các xã đạt bình quân 3,78/10 tiêu chí và 35,43/47 chỉ tiêu. Trong đó, xã Cam Lộ cơ bản hoàn thành các tiêu chí; các địa phương còn lại đang tập trung thực hiện những nội dung chưa đạt.

Tổng nhu cầu kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu của 14 xã là 951,106 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn năm 2026 từ ngân sách Trung ương bố trí cho các xã là 111,772 tỷ đồng, mới đáp ứng 11,7% nhu cầu.

Khó khăn chủ yếu là nguồn vốn phân bổ chậm, thời tiết mưa bão ảnh hưởng tiến độ thi công, trong khi một số tiêu chí như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đến ngày 22/10/2026, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2025 kéo dài của các Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 40,5%; nguồn vốn năm 2026 mới đạt 4,7%, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, có 10 xã dự kiến có khả năng đạt chuẩn trong năm 2026, gồm Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hiếu Giang, Lệ Thủy, Triệu Phong, Hải Lăng, Cửa Tùng, Quảng Ninh, Trường Ninh và Nam Gianh. Bốn xã Bắc Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Phú và Nam Cửa Việt dự kiến khó hoàn thành theo kế hoạch, tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện hồ sơ trong quý I/2027.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân, ưu tiên thanh toán khối lượng đã hoàn thành; phối hợp với các sở, ngành rà soát số liệu, hoàn thiện hồ sơ minh chứng trước ngày 20/11/2026.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị thống nhất giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình giải ngân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia.