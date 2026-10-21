Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn

UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê lại các trụ sở dôi dư trên địa bàn

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 5181/UBND-TH về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đất đai, quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, không để tài sản bỏ trống, xuống cấp. Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tiếp nhận các cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao; xây dựng phương án, lộ trình cho thuê, khai thác từng cơ sở, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành xác định giá cho thuê và phương án xử lý các cơ sở còn lại trước ngày 25/10/2026; tổ chức cho thuê, đấu giá các cơ sở đủ điều kiện trước ngày 15/11/2026.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh yêu cầu rà soát, bố trí cơ sở nhà, đất dôi dư để hình thành các thiết chế phục vụ cộng đồng, bảo đảm mỗi địa phương có tối thiểu 01 cơ sở làm thư viện gắn với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 01 cơ sở phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Việc rà soát, bố trí phải hoàn thành trước ngày 01/11/2026.

Các cơ sở còn lại được ưu tiên khai thác phục vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận, sử dụng theo quy định.

Mặt khác, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế tham mưu phương án tổ chức, quản lý, vận hành các thiết chế phục vụ cộng đồng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2026.

Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi tiền thuê theo quy định nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tài sản công; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện.