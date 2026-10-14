Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Hòn La

Giai đoạn 1 Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La đạt 85%

Ngày 14/10, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh, các sở, ngành về các nội dung liên quan đến Khu kinh tế Hòn La, Dự án Cảng Quốc tế Hòn La.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La có tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, tổng công suất dự kiến khoảng 6 triệu tấn/năm, phân kỳ đầu tư làm 2 giai đoạn.

Dự án Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tỉnh Quảng Trị

Đến nay, giai đoạn 1 đạt khoảng 85% tiến độ, trong đó, hai cầu cảng số 1 và số 2 đã hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác tạm. Cảng đón chuyến tàu đầu tiên vào tháng 4/2026, hiện tiếp nhận tàu tải trọng đến 10.000 DWT đầy tải.

Đối với Bến cảng PTSC Hòn La, chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục nâng cấp, mở rộng năng lực khai thác. Trong đó, cầu cảng số 1 dự kiến được nâng cấp để tiếp nhận tàu trọng tải đến 60.000 DWT giảm tải, với công suất hơn 3 triệu tấn/năm; Cầu cảng số 2 được khởi công xây dựng từ tháng 5/2026, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Khi các hạng mục hoàn thành, tổng công suất khai thác của cảng dự kiến đạt khoảng 4 triệu tấn/năm.

Cùng với đầu tư cảng biển, dự án xây dựng và nâng cấp tuyến đường ra cảng Hòn La có tổng chiều dài khoảng 8,6 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, hiện đang triển khai các thủ tục thiết kế bản vẽ thi công và giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cảng biển, hạ tầng Khu kinh tế Hòn La

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi ý kiến tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trong khu vực cảng Hòn La và bố trí vốn cho dự án đường ra cảng. Việc đồng bộ hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối và dịch vụ hậu cần sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực vận tải, khai thác lợi thế của Khu kinh tế Hòn La, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về các nội dung liên quan đến Khu kinh tế Hòn La, Dự án Cảng Quốc tế Hòn La.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án tại Khu kinh tế Hòn La; đồng thời nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cảng biển, đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối và phát triển dịch vụ hậu cần cảng có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển của tỉnh.

Đối với đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến thực hiện công tác nạo vét, nâng cấp luồng hàng hải phục vụ khai thác Bến cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà đầu tư, xây lựng lộ trình tiến độ để triển khai theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, quan tâm hoàn thiện công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực khai thác cảng biển và kết nối giao thông, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quý III/2026, tỉnh đã thẩm định chủ trương đầu tư (CTĐT) cho 6 dự án với tổng mức đầu tư 597,1 tỷ đồng; điều chỉnh CTĐT/Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho 8 dự án.

"Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La đã chính thức vận hành giai đoạn 1 từ tháng 4/2026, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 70.000 tấn. Cầu cảng số 2 được đưa vào khai thác tạm, dự kiến vận hành chính thức trong tháng 11/2026. Tại khu vực phía Nam tỉnh, các bến cảng số 1 và số 2 thuộc cảng Mỹ Thủy đã đi vào vận hành từ tháng 7/2026"- ông Khánh cho hay

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, luỹ kế đến nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh có 403 dự án đầu tư đang còn hiệu lực với tổng mức đầu tư 288.509,09 tỷ đồng; trong đó, có 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 72.638 tỷ đồng (tương đương 3,0 tỷ USD)...

Khu kinh tế Hòn La hiện có 87 dự án đăng ký đầu tư và đã đầu tư, trong đó 36 dự án đi vào hoạt động, với tổng mức đầu tư 159.000 tỷ đồng. Doanh thu sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ khoảng 5.800 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 120 tỷ đồng/năm với tổng số lao động gần 1.000 người.