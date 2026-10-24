Quảng Trị: Đẩy nhanh thi công, hoàn thành dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng cuối năm 2026

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 22 và 23/10, dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị đang được nhà thầu tranh thủ thời tiết đẩy nhanh thi công, nhất là các đoạn mới bàn giao mặt bằng tại các xã Sen Ngư, Cam Hồng.

Khởi công vào tháng 1/2022, đến nay nhiều đoạn thuộc dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, sơn kẻ vạch mặt đường, lắp đặt cọc tiêu…

Video: Dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng ở Quảng Trị phần lớn đã thảm xong bê tông nhựa, mặt bằng còn vướng mắc

Tại đoạn qua các xã Sen Ngư và Cam Hồng, nhiều đoạn cũng đã thảm xong bê tông nhựa, sơn kẻ vạch mặt đường… Bên cạnh đó, một số đoạn đã thi công cấp phối đá dăm đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa, một số đoạn mới bàn giao mặt bằng nhà thầu đang “chạy nước rút” thi công nền đường...

Đáng chú ý, đoạn qua xã Sen Ngư vẫn còn hơn 100m vướng mặt bằng. Đây cũng là điểm “nghẽn” mặt bằng chưa thể thông nền đường cuối cùng của đoạn tuyến từ phường Đồng Hới (tiếp giáp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp) vào tới cuối dự án, thuộc xã Sen Ngư.

Ông Nguyễn Chí Phương, Phó Ban điều hành dự án đường ven biển - gói thầu XL06 thuộc nhà thầu Trường Thịnh cho biết, gói thầu này tổng chiều dài hơn 21,4km, trong đó đoạn qua xã Sen Ngư gần 14km, đơn vị tập trung nhân lực, máy móc... tận dụng thời tiết đang thuận lợi, đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo ông Phương, gói thầu này hiện đã giải ngân trên 80%, nhà thầu đang tổ chức trên 10 mũi thi công hoàn thiện nền đường các đoạn mới bàn giao mặt bằng và chuẩn bị thảm bê tông nhựa các đoạn đã xong cấp phối đá dăm. Đoạn qua xã Sen Ngư còn vướng mặt bằng hơn 100m, gồm đoạn vướng 1/3 bề rộng nền mặt đường và đoạn vướng toàn bộ nền mặt đường.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 gồm ba đoạn với tổng chiều dài 80km: đoạn Nam Roòn - Quảng Phúc dài 21,9km, đoạn Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú dài 15,5km, đoạn Hà Trung - Mạch Nước dài 42,6km (không bao gồm đoạn qua FLC dài 5,8km do nhà đầu tư tự thực hiện).

Dự án thành phần 1 tổng mức đầu tư gần 2.487 tỷ đồng, khởi công vào tháng 1/2022, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2021 - 2026.

Theo chủ đầu tư, đến nay các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 79,976/80km (đạt 99,97%), trong đó đã bàn giao mặt bằng 79,866/80km, đạt 99,8%.

Đối với công tác thi công, đến nay dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục cầu, cống, công trình thoát nước, đồng thời thi công nền, mặt đường các đoạn đã được bàn giao mặt bằng. Giá trị các hợp đồng xây lắp thực hiện đến nay đạt hơn 1.345/1.642,033 tỷ đồng (không gồm dự phòng), đạt 82%.

Trong đó, dự án đã hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa lớp thứ nhất (lớp bê tông nhựa C19) được 62,73/80km, đạt 78,33% và hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa lớp mịn mặt trên cùng (lớp bê tông nhựa C12.5) được 56,23/80km, đạt 71%.

Thời gian hoàn thành dự án trong năm 2026 không còn nhiều, thời tiết bất lợi, nhưng mặt bằng vẫn còn vướng mắc 0,114km. Cụ thể, đoạn qua xã Sen Ngư còn vướng mặt bằng hơn 100m, trong đó theo chiều dài tuyến còn 100m chưa bàn giao mặt bằng do vướng hai hộ dân; đoạn qua xã Đông Trạch còn vướng mặt bằng với chiều dài 13,76m, chiều rộng 2,5m phía trái tuyến.

Để kịp tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nỗ lực, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thi công hoàn thiện các hạng mục, đặc biệt các đoạn mới bàn giao mặt bằng... Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc và sớm bàn giao mặt bằng còn lại trên trong tháng 10/2026.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị gồm ba đoạn với tổng chiều dài 80km (không bao gồm đoạn qua FLC dài 5,8km do nhà đầu tư tự thực hiện), qua địa bàn các xã, phường: Quảng Trạch, Hòa Trạch, Bắc Gianh, Đông Trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Đồng Thuận, Đồng Hới, Ninh Châu, Cam Hồng, Sen Ngư. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay hơn 2.162,8/2.486,887 tỷ đồng (đạt 86,97%), gồm vốn ngân sách Trung ương hơn 1.498,2/1.696,887 tỷ đồng (đạt 88,3%), ngân sách tỉnh hơn 664,5/790 tỷ đồng (đạt 84,13%).