Quảng Trị đẩy nhanh tái định cư 83 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

Mặt bằng, hạ tầng dự án đã hoàn thành 95%. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Sau thời gian khẩn trương thi công Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh tại thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành hơn 95% khối lượng.

Dự kiến đến giữa tháng 10/2026, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, tạo điều kiện để người dân sớm di dời đến nơi ở an toàn.

Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh được triển khai trên diện tích hơn 2,3ha, do Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lê làm chủ đầu tư, nhằm bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Đến nay, các hạng mục chính về mặt bằng và hạ tầng đã cơ bản hoàn thành; một số phần việc cuối cùng đang được nhà thầu khẩn trương thực hiện, trong đó có đấu nối hạ tầng điện sinh hoạt và hoàn thiện các điều kiện để bố trí đất ở cho người dân.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lê, hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những phần việc còn lại, phấn đấu đến giữa tháng 10 này hoàn thành 100% khối lượng công trình.

Việc hoàn thành dự án sẽ tạo điều kiện để các hộ dân từng bước xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Dự án có tổng mức đầu tư 46,5 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã bố trí 35 tỷ đồng; phần kinh phí còn thiếu khoảng 11,5 tỷ đồng đang được địa phương đề nghị xem xét, bố trí để bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án.

Tại buổi kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các cơ quan chuyên môn xác định cụ thể khối lượng, kinh phí còn thiếu và tham mưu phương án xử lý, đồng thời tháo gỡ các khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, khu vực thôn Thuận Tiến và Xuân Canh, xã Đồng Lê có 83 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần di dời.

Trong thời gian dự án chưa hoàn thành, xã Đồng Lê được yêu cầu chủ động phương án di dời tạm thời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là trong điều kiện mùa mưa lũ như hiện nay./.