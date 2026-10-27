Quảng Trị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

Khu vực đài kiểm soát không lưu tại Dự án cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị có vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, trên địa bàn hai xã Cửa Việt và Gio Linh đang vào giai đoạn thi công “nước rút” để hoàn thành. Dự án có 265 ha đất trên địa bàn hai xã Cửa Việt và Gio Linh phải thu hồi, giải phóng mặt bằng. Ngày 25/10, 4 hộ cuối cùng bị ảnh hưởng dự án bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện các địa phương tiếp tục các hộ dân ổn định cuộc sống.

Tổng khối lượng thi công dự án đã đạt trên 80%; trong đó, hạng mục sân đỗ máy bay đã hoàn thành, các hạng mục quan trọng khác như đường băng, đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách đang được tập trung thi công hoàn thành. Dự án trọng điểm này dự kiến hoàn thiện các hạng mục và thể đưa vào khai thác tháng 3/2027.

Việc giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1, dài 48 km, vốn đầu tư trên 2.700 tỷ đồng cũng đang có chuyển biến tích cực. Dự án đi qua xã Vĩnh Hoàng khoảng gần 11,9 km. Thời gian qua, Vĩnh Hoàng tập trung tuyên truyền vận động hộ dân bị ảnh hưởng dự án đồng thuận, bàn giao mặt bằng thi công dự án. Đến ngày 21/10, xã Vĩnh Hoàng là địa phương đầu tiên có dự án đi qua, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, xã tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng dự án tạm cư, ổn định cuộc sống.

Xã Nam Cửa Việt có 2,4 km Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt đi qua. Xã có 157 thửa đất với tổng diện tích thu hồi trên 163.700 m2, tập trung ở hai thôn Tường Vân và Hà Tây. Sau thời gian đối thoại, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, đến ngày 26/10 đã 16/20 hộ, cá nhân thôn Tường Vân đã nhận tiền bồi thường và hỗ trợ, 4 hộ còn lại đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tại thôn Hà Tây cũng đã có 5/6 hộ phải di dời nhà ở, đã thống nhất phương án, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Cầu Thạch Hãn 1 thuộc Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối xã Triệu Bình và phường Nam Đông Hà.

Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, lấy tuyên truyền, vận động và đối thoại làm trọng tâm, các địa phương có các dự án động lực như Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây, Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 15D, cảng biển Mỹ Thủy… đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội.