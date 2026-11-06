Quảng Trị đẩy mạnh xác minh thông tin, mở rộng tìm kiếm liệt sỹ ở biên giới

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở địa bàn biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 6/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sỹ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), bản Cha Lo, xã Dân Hóa. Đây là hoạt động nhằm bổ sung thông tin, xác định địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thông tin ban đầu được cung cấp bởi ông Đinh Thắng (sinh năm 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Ông Thắng cho biết, khoảng năm 1989-1990, khi tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân thực hiện cất bốc 24 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Cổng Trời. Theo lời kể của ông Thắng, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Trên cơ sở thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sỹ đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh, đối chiếu thông tin.

Việc kết hợp khảo sát thực địa với rà soát nhân chứng, tài liệu lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác khu vực, phạm vi tìm kiếm, hạn chế bỏ sót thông tin liên quan đến các phần mộ liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sỹ. Đối với công tác xác định danh tính các liệt sỹ, tỉnh cũng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sỹ và hài cốt liệt sỹ mới quy tập, bàn giao 13.285 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Lực lượng làm nhiệm vụ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bước vào giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu, tập trung rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích và đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ, tọa độ các khu vực chiến trường liên quan.

Các lực lượng cũng xác định chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn đấu quy tập 247 hài cốt liệt sỹ, Sư đoàn 968 là 153 hài cốt và Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 là 150 hài cốt. Tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, thu thập mẫu sinh phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ xác minh thông tin, khảo sát thực địa đến tìm kiếm, quy tập và giám định ADN góp phần nâng cao hiệu quả công tác, từng bước đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân./.