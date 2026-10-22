Quảng Trị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia; Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm tại những địa bàn có cơ sở. Qua hai hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Cồn Tiên, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 13 HCLS tại khu vực Câu Nhi.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng dự hội nghị.

Trong năm 2026 và quá trình thực hiện Chiến dịch, toàn tỉnh quy tập được 220 HCLS. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập 182 HCLS, Sư đoàn 968 quy tập 17 HCLS, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 21 HCLS. Tại Lào, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập được 47 HCLS. Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tỉnh Quảng Trị tập trung khai quật, số hóa thông tin mộ liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khai quật, số hóa thông tin 22.864/22.864 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 130 nghĩa trang và 96 HCLS mới quy tập, đạt 100% kế hoạch. Lực lượng chức năng đã lấy được 13.221 mẫu sinh phẩm từ các phần mộ, đồng thời bàn giao tổng cộng 13.285 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế giám định ADN. Tính đến ngày 21-10-2026, toàn tỉnh đã thu nhận 5.297 mẫu sinh phẩm trong tổng số 5.442 trường hợp đủ điều kiện thu mẫu, đạt 97,33%; trong đó có 364 trường hợp được thu mẫu lưu động.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; kết hợp chặt chẽ tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính HCLS; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các địa phương của Lào, thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch.

Dịp này, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị trao bằng khen tặng 15 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch.