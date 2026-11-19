Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Một góc làng du lịch Tân Hóa thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch với mục tiêu phát triển du lịch nông thôn Quảng Trị theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm, chuyên nghiệp và có bản sắc; gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan, di sản văn hóa và tri thức bản địa; khai thác có hiệu quả các giá trị nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và đời sống cộng đồng.

Từng bước hình thành hệ thống điểm đến, mô hình và sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, có chất lượng, khả năng kết nối thị trường và tạo giá trị gia tăng; phát triển các chuỗi liên kết giữa cộng đồng, hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn và du lịch của tỉnh.

Việc triển khai kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 phải bám sát nội dung phát triển du lịch nông thôn quy định tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 và điều kiện thực tế của tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đồng thời, phát triển du lịch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển du lịch và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc quốc phòng, an ninh từ khâu lựa chọn địa điểm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến tổ chức khai thác các điểm, tuyến, sản phẩm du lịch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ, an toàn cho người dân và khách du lịch; đồng thời bảo vệ môi trường, tài nguyên và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu 100% các xã có tiềm năng, lợi thế về du lịch nông thôn và thuộc lộ trình xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới ở Quảng Trị được rà soát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng và xác định định hướng phát triển điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch nông thôn phù hợp.

Bên cạnh đó, phấn đấu tại mỗi xã được xác định có tiềm năng, lợi thế và đủ điều kiện phát triển du lịch nông thôn hình thành hoặc nâng cấp ít nhất một điểm, mô hình hoặc sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với nông nghiệp, sinh thái, làng nghề, OCOP, văn hóa, lịch sử, ẩm thực hoặc đời sống cộng đồng; việc xác định danh mục cụ thể thực hiện theo kế hoạch hằng năm và khả năng cân đối nguồn lực.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đối với các xã có mô hình du lịch nông thôn thuộc phạm vi đánh giá tiêu chí 3.5 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, đối với xã nhóm 1 và nhóm 2, 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn thuộc diện đánh giá được công nhận là điểm du lịch hoặc điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận sản phẩm OCOP theo quy định; có tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm trong 2 năm trước liền kề năm đánh giá.

Làng Tân Hóa nằm trong thung lũng rộng lớn và bằng phẳng, được bao bọc bởi dãy núi đá vôi trùng điệp, ở giữa là sông Rào Nan... Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới vào năm 2023.

Đối với xã nhóm 3, 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn thuộc diện đánh giá được công nhận là điểm du lịch hoặc điểm du lịch cộng đồng, hoặc được công nhận sản phẩm OCOP; trong đó có ít nhất một điểm du lịch đặc trưng, thể hiện bản sắc độc đáo của xã được công nhận sản phẩm OCOP; có tăng trưởng về quy mô lượng khách hàng năm trong 2 năm trước liền kề năm đánh giá.

Phấn đấu ít nhất 75% lao động trực tiếp tham gia hoạt động du lịch nông thôn tại các mô hình, điểm đến được hỗ trợ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề, kỹ năng phục vụ, quản trị, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, kỹ năng số và các nội dung có liên quan.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được công nhận và các mô hình được hỗ trợ từ chương trình được cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; từng bước số hóa thông tin điểm đến, sản phẩm, chủ thể, dịch vụ, hình ảnh, dữ liệu không gian và kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin có liên quan theo quy định.

Một góc không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các địa phương phía Tây tỉnh Quảng Trị trong khuôn khổ lễ hội Cà phê Khe Sanh năm 2026.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch phát triển du lịch nông thôn; thiết kế không gian và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch nông thôn; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền; hỗ trợ tổ chức, quản lý hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn do cộng đồng cung cấp; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về du lịch nông thôn…

Trong đó, về thiết kế không gian và phát triển hạ tầng phục vụ du lịch nông thôn, tổ chức thiết kế, định hướng không gian tổng thể đối với các mô hình được lựa chọn phát triển; bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, cấu trúc làng quê, không gian sản xuất, di sản văn hóa và bản sắc cộng đồng; tăng khả năng kết nối với các tuyến, khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu tại các điểm, mô hình du lịch nông thôn như: giao thông kết nối, giao thông nội bộ, biển chỉ dẫn, hạ tầng số, viễn thông, cấp nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, khu vệ sinh và các công trình phục vụ khách du lịch theo quy định.

Điểm du lịch cộng đồng thác Tà Puồng ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Khuyến khích cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở tận dụng công trình hiện có; sử dụng vật liệu, kiến trúc và giải pháp cảnh quan phù hợp với đặc trưng địa phương; hạn chế xây dựng làm phá vỡ không gian, cảnh quan hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên và môi trường nông thôn.

Ưu tiên hình thành, nâng cấp các điểm giới thiệu, trưng bày, trình diễn và bán sản phẩm nông nghiệp, OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công, quà tặng và đặc sản địa phương phục vụ khách du lịch.

Việc đầu tư hạ tầng chỉ thực hiện đối với nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện, được cấp có thẩm quyền quyết định và bố trí nguồn vốn; tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định có liên quan…

Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 được bố trí từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được cấp có thẩm quyền giao; nguồn ngân sách địa phương; nguồn lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án có liên quan; nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Giới thiệu sản phẩm cà phê Khe Sanh và các nông sản trong khuôn khổ lễ hội "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình" năm 2026.

Việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng nội dung, đối tượng, phạm vi, cơ chế, chính sách và nguồn vốn được cấp có thẩm quyền giao theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm...

Ngoài ra, kế hoạch cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện. Trong đó, Sở Xây dựng hướng dẫn công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan đến các mô hình, điểm du lịch nông thôn theo quy định.

Phối hợp rà soát, định hướng phát triển hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước và các công trình phục vụ hoạt động du lịch nông thôn bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy hoạch. Hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng công trình, hạng mục phục vụ du lịch theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật có liên quan.