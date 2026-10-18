Quảng Trị đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác ở 5 nhóm nội dung, gồm: CĐS ngành văn hóa, thể thao và du lịch; CĐS tổng thể; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối đối tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu xanh; nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái.

Trong lĩnh vực CĐS, hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng chiến lược CĐS tổng thể, chiến lược dữ liệu và các cơ chế, chính sách về CĐS của tỉnh; hỗ trợ nâng cao các chỉ số DTI, PAR Index, PCI; phát triển hạ tầng số và dữ liệu. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Hai bên phối hợp, nghiên cứu xây dựng đề án CĐS và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng và đưa vào vận hành kho tài sản số văn hóa, thể thao và du lịch; số hóa di tích, bảo tàng, điểm đến du lịch…; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh và kinh tế nội sinh, tạo thêm nguồn thu cho tỉnh ngoài hoạt động du lịch.

Hai bên phối hợp, nghiên cứu xây dựng đề án CĐS và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045...

Về giáo dục và đào tạo, hai bên phối hợp nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp và đào tạo nghề; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại phường Đồng Hới và xem xét giới thiệu quỹ đất phù hợp để nghiên cứu đầu tư trường phổ thông liên cấp tại khu vực phường Đông Hà.

Ngoài ra, FPT hỗ trợ tỉnh kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế để nghiên cứu phát triển lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu xanh, đồng thời nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp công nghệ cao, giám sát, bảo vệ rừng, phòng chống buôn lậu và logistics; trong đó có bay thử nghiệm tuyến vận chuyển từ đất liền ra đặc khu Cồn Cỏ khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT khẳng định: FPT đã có cơ hội đồng hành cùng Quảng Trị từ những năm trước. Với năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm quốc tế, FPT mong muốn được tiếp tục đóng góp vào hành trình phát triển mới của tỉnh, đặc biệt là góp phần vào tăng trưởng 2 con số; bắt đầu từ những việc thiết thực: Giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn, đưa công nghệ vào những ngành kinh tế thế mạnh của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh xác định phát triển KHCN, ĐMST và CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, hạ tầng số, các nền tảng dùng chung và hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh tiếp tục được duy trì, nâng cấp; ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ và giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn phải tập trung tháo gỡ về nhân lực, hạ tầng, thiết bị, dữ liệu...; đòi hỏi phải đổi mới cách tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ kỳ vọng, với năng lực, kinh nghiệm về công nghệ, giáo dục và mạng lưới đối tác của FPT, sự hợp tác lần này sẽ góp phần giải quyết những bài toán cụ thể của tỉnh, nâng cao năng lực của đội ngũ tại chỗ và tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, người dân Quảng Trị.

Về dự án Tổ hợp giáo dục FPT ở phường Đồng Hới, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, áp dụng cơ chế “luồng xanh 24 giờ”; phối hợp với Tập đoàn FPT để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai, đưa vào hoạt động; hướng đến mục tiêu tháng 9/2027, có thể bắt đầu tuyển sinh. Đối với chủ trương xây dựng dự án đầu tư trường phổ thông liên cấp tại khu vực phường Đông Hà, tỉnh ủng hộ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư.

Về hợp tác thúc đẩy CĐS ngành văn hóa, thể thao, du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đây là đề án khả thi, có điều kiện thuận lợi, vì Quảng Trị là tỉnh có nhiều tư liệu lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch. Tỉnh ủng hộ chủ trương, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp và đề nghị FPT đồng hành, phối hợp để hoàn thành đề án.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung hợp tác, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các chương trình, nhiệm vụ về KHCN, ĐMST, CĐS và giáo dục-đào tạo; tạo động lực phát triển mới cho tỉnh.