Quảng Trị: Đầu tư tuyến đường sắt Mỹ Thủy-Lao Bảo sau năm 2030

Tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo có chiều dài khoảng 114km, khổ đường tiêu chuẩn 1.435mm. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Lao Bảo có chiều dài khoảng 114 km với khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, lộ trình đầu tư sau năm 2030.

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Đường sắt, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt này cùng các nhà ga trên tuyến. Riêng đối với quy hoạch khu vực phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch (TOD), UBND tỉnh Quảng Trị sẽ chủ trì tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt.

Bộ Xây dựng hoan nghênh đề xuất tự nguyện hỗ trợ kinh phí của Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy nhằm thực hiện công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt này, đánh giá đây là động thái phù hợp với chính sách khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất. Quá trình này yêu cầu cam kết rõ tính tự nguyện, không vụ lợi, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân cũng như tuyệt đối không can thiệp vào chuyên môn quy hoạch.

Ngoài ra, hồ sơ cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình triển khai mạng lưới đường sắt phía Lào, đặc biệt tại khu vực biên giới Lao Bảo để Bộ Xây dựng xem xét và quyết định các bước tiếp theo.

Định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Mạng lưới đường sắt hiện hữu của Việt Nam có tổng chiều dài khoảng 2.510 km với 7 tuyến. Trong đó có 6 tuyến được đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030, bao gồm ba tuyến khổ 1.000 mm là Hà Nội - TP HCM dài 1.726 km, Hà Nội - Lào Cai dài 296 km và Hà Nội - Hải Phòng dài 102 km.

Ba tuyến khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm bao gồm Hà Nội - Thái Nguyên dài 55 km, Hà Nội - Lạng Sơn dài 167 km cùng tuyến Kép đi Hạ Long và Cái Lân dài 108 km. Riêng tuyến Kép đi Lưu Xá dài 56 km khổ 1.435 mm dự kiến được đầu tư sau năm 2030.

Đối với định hướng xây dựng mới, quy hoạch mạng lưới quốc gia xác định phát triển thêm 16 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435 mm. Trong số này, 10 tuyến được triển khai trong giai đoạn trước và sau năm 2030.

Khu vực phía Bắc có 4 tuyến bao gồm Lào Cai đi Hà Nội và Hải Phòng dài 363 km, Hà Nội đi Đồng Đăng dài 156 km, Hải Phòng đi Hạ Long và Móng Cái dài 187 km cùng tuyến Vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi đi Kim Sơn dài 31 km.

Khu vực phía Nam phát triển 4 tuyến bao gồm Biên Hòa - Vũng Tàu dài 132 km, TP HCM - Lộc Ninh dài 128 km, TP HCM đi Cần Thơ và Cà Mau dài 320 km cùng tuyến An Bình đi TP HCM và Tân Kiên dài 33 km.

Khu vực miền Trung được quy hoạch hai tuyến là Vũng Áng - Mụ Giạ dài 105 km và Tháp Chàm - Đà Lạt dài 84 km.

Sáu tuyến đường sắt còn lại được định hướng đầu tư sau năm 2030 bao gồm tuyến Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai dài 555 km.

Các tuyến khác là Ninh Bình đi Hưng Yên và Hải Phòng dài 64 km, Vành đai phía Tây Hà Nội đoạn Ngọc Hồ - Thạch Lỗi dài 54 km, TP HCM - Mộc Bài dài 61 km, Mỹ Thủy - Lao Bảo dài 114 km và tuyến Thái Nguyên đi Tuyên Quang cùng Lào Cai dài 73 km.

Trần Trọng