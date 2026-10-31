Quảng Trị đầu tư sửa chữa 10 hồ, đập với tổng số vốn 200 tỷ đồng

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp 10 hồ, đập có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, với tổng vốn 200 tỷ đồng.

Dự án nhằm bảo đảm an toàn công trình, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du và nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất, dân sinh.

Một góc hồ chứa nước Lục Cục, tại thôn Bồng Lai 2, xã Bố Trạch - một trong 10 hồ, đập được đưa vào dự án sửa chữa, nâng cấp.

Theo quyết định, dự án Sửa chữa các hồ đập có nguy cơ mất an toàn tỉnh Quảng Trị - do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 - 2030.

Theo đó, 10 công trình được đưa vào danh mục sửa chữa, nâng cấp gồm hồ Khe Cái (xã Kim Phú), hồ Hòa Lạc (xã Hòa Trạch), hồ Khe Trai (xã Quảng Trạch), hồ Hoóc Chọ (xã Nam Gianh), đập Khe Vàng (xã Phong Nha), hồ Khe Su và hồ Lục Cục (xã Bố Trạch), hồ Trúc Kinh (xã Gio Linh), hồ Phú Dụng (xã Cồn Tiên) và hồ Khe Mây (phường Nam Đông Hà).

Các hạng mục được đầu tư không chỉ tập trung vào công trình đầu mối mà còn bao gồm hệ thống phụ trợ như đường quản lý, vận hành, kênh tưới và hệ thống điện phục vụ vận hành công trình.

Việc sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, nhất là khu vực hạ du, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Qua đó, nâng cao năng lực khai thác, điều tiết và sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

UBND tỉnh Quảng Trị giao chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và những thủ tục liên quan để bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo quy định.