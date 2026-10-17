Quảng Trị: Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường vào ga Mỹ Trạch và ga Thọ Lộc

Ngày 17/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành các quyết định về việc phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ tỉnh lộ 561 đến ga đường sắt Thọ Lộc và dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ tỉnh lộ 564 đến ga đường sắt Mỹ Trạch.

Trụ sở Cung cầu đường Thọ Lộc (bên phải) và ga Thọ Lộc ở phía trước.

Dự án với mục tiêu nâng cao năng lực thông hành, an toàn giao thông, đảm bảo bền vững cho công trình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các chuyến tàu du lịch đường sắt "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới".

Theo quyết định, đối với tuyến đường nối từ đường tỉnh ĐT561 đến ga Thọ Lộc (xã Bố Trạch), trên cơ sở mặt đường bê tông xi măng cũ sẽ đầu tư mở rộng nền mặt đường, đảm bảo đủ bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng nền đường phù hợp với mặt bằng hiện hữu nhằm nâng cao khả năng thông hành và an toàn giao thông trong quá trình khai thác; kết cấu mặt đường bê tông nhựa C16.

Dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường tỉnh ĐT561 đến ga Thọ Lộc có điểm đầu Km0+00 giao với đường tỉnh ĐT561 tại Km9+090, điểm cuối Km0+338,51 tiếp giáp với đường bê tông xi măng cũ dọc ga Thọ Lộc, chiều dài tuyến hơn 338,5m.

Khu vực nhà ga Thọ Lộc đang thi công đầu tháng 8/2026.

Trên tuyến xây dựng tường chắn đoạn Km0+25 - Km0+157 phía trái tuyến để không ảnh đến ruộng lúa của người dân; nối cống bản tại Km0+10,91 để phù hợp với bề rộng nền đường sau khi mở rộng; di dời và hoàn trả 2 cột điện cấp điện cho người dân ra khỏi phạm vi mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông trong quá trình khai thác…

Đối với dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường tỉnh ĐT564 đến ga Mỹ Trạch (xã Tân Mỹ), quy mô đầu tư xây dựng nâng cấp với chiều dài hơn 229,8m, mặt đường bê tông nhựa C16.

Dự án có điểm đầu Km0+00 giao với đường tỉnh ĐT564, điểm cuối Km0+229,83 tiếp giáp ga Mỹ Trạch; bề rộng nền đường ≤6,5m, bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng lề đường ≤1m. Trên tuyến xây dựng tường chắn đoạn Km0+32,52 - Km0+75,87 và đoạn Km0+148,26 - Km0+211,55 phía trái tuyến...

Tuyến đường nối từ tỉnh lộ 561 vào ga Thọ Lộc (bên phải) nhìn từ ga Thọ Lộc.

Dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường tỉnh ĐT561 đến ga Thọ Lộc và dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường đường tỉnh ĐT564 đến ga Mỹ Trạch, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2026.

Trong đó, dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường tỉnh ĐT561 đến ga Thọ Lộc có tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ đường tỉnh ĐT564 đến ga Mỹ Trạch có tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng (chủ đầu tư) triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Một đoạn thuộc tuyến đường nối từ tỉnh lộ 561 vào ga Thọ Lộc đầu tháng 8/2026.

Bên cạnh đó, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Hoàn thành nâng cấp mở rộng đường vào ga Thọ Lộc và ga Mỹ Trạch trong tháng 12/2026 Trước đó, ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông phục vụ khai thác chuyến tàu du lịch đường sắt từ ga Thọ Lộc và ga Mỹ Trạch đến ga Huế và ngược lại.

Hiện trạng tuyến đường nối từ đường tỉnh ĐT561 vào ga Thọ Lộc đầu tháng 8/2026.

Ngày 28/8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và UBND TP Huế tổ chức Lễ khai trương đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới". Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới", ngày 7/9 UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành văn bản về việc tổ chức khai thác sản phẩm du lịch đường sắt này. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu tập trung nguồn lực để thi công hai công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối từ đường tỉnh ĐT561 vào ga Thọ Lộc và từ đường tỉnh ĐT564 vào ga Mỹ Trạch, hoàn thành trong tháng 12/2026. Bên cạnh đó, UBND các xã Tân Mỹ, Bố Trạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị của ngành đường sắt hoàn thành việc trích đo, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công ga Mỹ Trạch, ga Thọ Lộc, bảo đảm tiến độ hoàn thành các nhà ga trong tháng 12/2026.