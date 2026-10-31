Quảng Trị đầu tư mở rộng Quốc lộ 9 kết nối cảng Cửa Việt

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo phương án đầu tư, dự án có tổng chiều dài khoảng 13,8 km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt (Km0+00), điểm cuối giao với Quốc lộ 1A Km754+042, khu vực Ngã tư Sòng, xã Hiếu Giang. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư dự án là 748 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026–2030.

Dự án nhằm nâng cấp, hoàn thiện tuyến giao thông trục ngang Quốc lộ 9, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam và các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay. Đồng thời, công trình tạo thuận lợi cho giao thông giữa trung tâm du lịch biển Cửa Việt với đô thị Đông Hà, góp phần tăng cường kết nối trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông với hệ thống cảng biển, Khu kinh tế Đông Nam và các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và đô thị ven biển. Qua đó, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công từ dự án nâng cấp trước đây, góp phần tối ưu hóa nguồn vốn, khai thác hiệu quả các công trình hiện có, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và giải phóng mặt bằng theo quy định. Các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027–2030, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường kết nối Cảng Cửa Việt với mạng lưới giao thông quốc gia, các cửa khẩu trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây.