Ngày 18/11, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đã thống nhất với Sở Công Thương, UBND xã Phong Nha và các đơn vị liên quan phương án đầu tư tuyến điện mới phục vụ các khu du lịch thuộc vùng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chạy dọc sông Chày là nơi tập trung nhiều khu du lịch nổi tiếng của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo phương án được thống nhất, dự án hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 473 Hưng Trạch, khu vực động Thiên Đường, sẽ xây dựng mới tuyến đường dây trung áp 22kV dài khoảng 2,15km. Trong đó, có 1,1km đường dây trên không và 1,05km cáp ngầm, tổng mức đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng.

Tuyến điện được đấu nối từ vị trí 141/118/1 đến vị trí 141/144 thuộc xuất tuyến 473 Hưng Trạch, phấn đấu hoàn thành thi công, nghiệm thu và đóng điện trước tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã Phong Nha có trách nhiệm phối hợp thỏa thuận hướng tuyến, vận động người dân và bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công trước ngày 15/12/2026.

Công ty Điện lực Quảng Trị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung cho biết, việc thống nhất phương án đầu tư là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, từng bước hoàn thiện hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng tại các khu du lịch trong khu vực.

Việc đầu tư tuyến điện mới được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nhiều năm trở về trước, nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở Phong Nha - Kẻ Bàng, như: Hava - thung lũng Ngọc Bích, suối Nước Moọc, động Thiên Đường, Sông Chày - hang Tối… sử dụng nguồn điện từ đường dây do Tập đoàn Trường Thịnh, đơn vị quản lý động Thiên Đường, đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, đến năm 2025, đường dây này buộc phải ngừng vận hành do không bảo đảm an toàn. Các điểm du lịch sau đó phải đấu nối vào đường dây điện do nhà hàng Phương Nam trong khu vực tự đầu tư.

Khoảng tháng 5/2026, nhà hàng này ngừng cung cấp điện cho các đơn vị đấu nối. Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp phải sử dụng máy phát điện, nhưng nguồn điện thiếu ổn định.