Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn một vạn Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường của mặt trận Trị-Thiên. (Ảnh: Hiếu Minh)

Các công trình tập trung tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và một số địa điểm ghi công liệt sĩ khác, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Trong số các dự án, đáng chú ý là dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, với tổng mức đầu tư sơ bộ 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. (Ảnh: Hiếu Minh)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (xã Cồn Tiên), dự án dành khoảng 91 tỷ đồng xây dựng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m², gác chuông, gác bia, nhà biện lễ; đồng thời chỉnh trang khu mộ, khu vực đài tưởng niệm, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà), các hạng mục đầu tư gồm đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m², nhà khánh tiết kết hợp làm việc rộng 600m², nhà thả hoa đăng, các chòi nghỉ chân và công viên tưởng niệm rộng 1,4ha. Đáng chú ý, dự án xây dựng tháp Đại bi 13 tầng trên khối đế cao 5m, tổng chiều cao dự kiến 55-65m. Tổng vốn đầu tư các hạng mục tại nghĩa trang này là 209 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. (Ảnh: Hiếu Minh)

Cùng với các công trình trong khuôn viên nghĩa trang, khu vực Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 sẽ được đầu tư 40 tỷ đồng chỉnh trang đoạn Quốc lộ 9 dài 3,67km, từ Km2+860 (nút giao đường Trần Hưng Đạo-Khóa Bảo) đến Km6+530 (cầu Bà Đáp). Dự án tập trung hoàn thiện vỉa hè hai bên tuyến, cây xanh, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. (Ảnh: Hiếu Minh)

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nhà trưng bày cũng được đầu tư nâng cấp với kinh phí 30 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa. Công trình hiện đã xuống cấp, dự kiến được cải tạo theo hướng hiện đại, kết hợp trưng bày truyền thống với công nghệ số. Nội dung trưng bày tập trung tái hiện lịch sử đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, với thông điệp "Khát vọng hòa bình-Trân trọng quá khứ".

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. (Ảnh: Hiếu Minh)

Ngoài hai nghĩa trang quốc gia, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (xã Nam Trạch) cũng được đầu tư hơn 4,39 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. Các hạng mục chính gồm xây dựng nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, nhà quản trang, khắc phục xuống cấp và chỉnh trang cảnh quan.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cải thiện hạ tầng, bảo vệ phần mộ, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng, dâng hương. Riêng công viên và bến thả hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 được định hướng kết nối không gian tưởng niệm từ nghĩa trang đến sông Hiếu, hài hòa với cảnh quan đô thị Đông Hà.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 sẽ có thêm nhiều công trình tưởng niệm. (Ảnh: Hiếu Minh)

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai; bảo đảm yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng công trình. Các dự án phải hoàn thành trước ngày 19/5/2027.

Hiện Quảng Trị có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang với hơn 74.000 phần mộ. Riêng hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 liệt sĩ.