Quảng Trị đầu tư 600 tỷ đồng nâng cấp đường Xuyên Á dài gần 25km

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 558D với tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.

Tuyến đường Xuyên Á (ĐT 558D) có chiều dài khoảng 24,6km, đi qua địa bàn các xã Hòa Trạch, Trung Thuần và Tuyên Hóa. Ảnh Hoàng Phúc

Đường tỉnh 558D, trước đây là đường Tiến - Châu - Văn Hóa, còn được gọi là đường Xuyên Á - đi qua địa bàn các xã Hòa Trạch, Trung Thuần và Tuyên Hóa ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, dự án có tổng chiều dài khoảng 24,6km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại Km608+800 thuộc xã Hoà Trạch và điểm cuối giao quốc lộ 12A, đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, tại Km22+350 thuộc xã Tuyên Hoá.

Về quy mô, đoạn từ Km0 đến Km9+500, dài khoảng 9,5km, sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe.

Đoạn còn lại dài khoảng 15,1km, từ Km9+500 đến Km24+600, sẽ được sửa chữa, tăng cường trên nền và mặt đường hiện trạng, với quy mô đường cấp III, 2 làn xe.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2030.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối theo trục Đông - Tây, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Đáng chú ý, tuyến đường sau khi được nâng cấp sẽ góp phần kết nối khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, khu công nghiệp xi măng tập trung, cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và cảng Hòn La.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm Ba Đồn, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương.

Ngoài mục tiêu phát triển giao thông, việc nâng cấp tuyến đường còn hướng đến tăng khả năng ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.