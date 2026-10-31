Quảng Trị đầu tư 360 tỷ đồng làm đường nối Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lệ Thủy. (Ảnh: HP)

Theo quyết định, dự án có chiều dài khoảng 9,8km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km690+430, điểm cuối giao đường Hồ Chí Minh nhánh đông tại Km1020+100. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe.

Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, các công trình trên tuyến được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Tổng mức đầu tư dự tính 360 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống các tuyến đường ngang kết nối trục đông-tây, đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các khu du lịch trong khu vực, trong đó có Bang Onsen.

Đặc biệt tuyến đường sau khi hoàn thành góp phần quan trọng vào việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh về vật liệu xây dựng cũng như nâng cao năng lực phòng tránh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho nhân dân tại khu vực huyện Lệ Thủy (cũ).

Đáng chú ý, theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, việc triển khai dự án sẽ tận dụng khối lượng các hạng mục đã thi công từ dự án nâng cấp trước đây, qua đó tối ưu nguồn vốn và hạn chế lãng phí nguồn lực.