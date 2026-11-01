Quảng Trị đầu tư 200 tỷ đồng sửa chữa 10 hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao

Hồ Lục Cục ở Hưng Trạch, xã Bố Trạch xuống cấp nghiêm trọng sắp tới được đầu tư, nâng cấp. (Ảnh: HG)

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm an toàn cụm công trình đầu mối để an toàn vùng hạ du, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội địa phương; góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, bảo vệ tài nguyên nước, cảnh quan và môi trường sinh thái, hướng tới phát triển bền vững.

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối và các hạng mục phụ trợ cho 10 hồ, đập trên địa bàn tỉnh, bao gồm: hồ Khe Cái, xã Kim Phú, hồ Hòa Lạc, xã Hòa Trạch, hồ Khe Trai, xã Quảng Trạch, hồ Hoóc Chọ, xã Nam Gianh, đập Khe Vàng, xã Phong Nha, hồ Khe Su, xã Bố Trạch, hồ Lục Cục, xã Bố Trạch, hồ Trúc Kinh, xã Gio Linh, hồ Phú Dụng, xã Cồn Tiên và hồ Khe Mây ở phường Nam Đông Hà.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và pháp luật liên quan.

Qua kiểm tra, rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Quảng Trị hiện có 83 đập, hồ chứa được xây dựng từ lâu, trong đó nhiều công trình hình thành từ những năm 1980 nên bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa được bố trí đầy đủ kinh phí sửa chữa. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và nhu cầu cần sửa chữa, dự kiến sẽ có 55 công trình được xem xét đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.

Trước mắt từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị đầu tư 200 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 10 hồ, đập có nguy cơ mất an toàn rất cao. Dự án sẽ góp phần nâng cao tính an toàn hồ đập, bảo vệ vùng hạ du và ứng phó hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, cực đoan.