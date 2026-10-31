Quảng Trị đầu tư 200 tỷ đồng mở rộng cầu Nhật Lệ, cải thiện giao thông Đồng Hới

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng cầu Nhật Lệ, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng - từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Cầu Nhật Lệ lung linh ánh đèn về đêm, tạo điểm nhấn cảnh quan trên sông Nhật Lệ, khu vực trung tâm Đồng Hới.

Theo quyết định, dự án được thực hiện trên cầu Nhật Lệ hiện hữu tại Km0+650, quốc lộ 9E, thuộc phường Đồng Hới. Công trình sẽ được sửa chữa, thay thế và gia cường các kết cấu cầu cũ đã xuống cấp; đồng thời mở rộng mỗi bên cầu khoảng 1,2-1,5m, nâng bề rộng mặt cầu hiện tại từ 12m lên khoảng 14,4-15m.

Sau khi cải tạo, cầu Nhật Lệ được tổ chức giao thông với hai làn xe cơ giới đi ngược chiều, hai làn dành cho xe thô sơ và xe máy đi độc lập, cùng lề bộ hành ở hai bên.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng mới hai nhánh cầu dẫn để kết nối với tuyến đường dọc sông phía bán đảo Bảo Ninh. Mỗi nhánh cầu có chiều dài khoảng 80m, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cùng với đó, nút giao thông phía bờ Đồng Hới sẽ được cải tạo, mở rộng; nút giao phía bán đảo Bảo Ninh được tổ chức kênh hóa để phân luồng, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi và an toàn hơn.

Các hạng mục khác gồm sửa chữa, hoàn trả hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh ở khu vực hai đầu cầu; thay mới hệ thống chiếu sáng giao thông và nâng cấp hệ thống chiếu sáng kiến trúc, mỹ thuật trên cầu bằng hệ thống đèn điều khiển đồng bộ.

Dự án cải tạo, mở rộng cầu Nhật Lệ do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án sẽ triển khai trong hai năm 2027-2028.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 9E, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cầu Nhật Lệ và nội thị Đồng Hới.

Việc cải tạo, mở rộng cầu cũng được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông theo trục Đông - Tây, kết nối đô thị Đồng Hới với các khu du lịch sinh thái như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, núi U Bò - hồ Thác Chuối, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương.

Cầu Nhật Lệ được khởi công xây dựng năm 2002, thông xe kỹ thuật vào tháng 8/2004. Cây cầu dài 635m, gồm 15 nhịp, mặt cầu rộng 12m, bắc qua sông Nhật Lệ, nối khu vực trung tâm Đồng Hới với bán đảo Bảo Ninh. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng, góp phần kết nối hai bờ sông Nhật Lệ và thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch địa phương.