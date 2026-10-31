Quảng Trị đầu tư 12,8 tỷ đồng đưa AI, robot vào dịch vụ công

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 27/10/2026, phê duyệt đầu tư dự án “Nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính”. Dự án có tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026–2028.

Theo quyết định được công bố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị đảm nhận vai trò chủ đầu tư. Dự án thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2026–2030, tập trung hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ và ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Dự án gồm ba hạng mục chính. Trước hết, tỉnh sẽ nâng cấp hạ tầng số, trang bị thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 77 trung tâm cấp xã và Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng UBND đặc khu Cồn Cỏ.

Việc đầu tư hướng đến bảo đảm 100% trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã có đủ điều kiện kỹ thuật để số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử. Ngoài ra, dự án còn trang bị thiết bị phục vụ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 31 xã thuộc khu vực dân tộc, miền núi.

Các đại biểu trải nghiệm robot lễ tân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị trong đợt thử nghiệm trước đó. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điểm đáng chú ý là hạng mục triển khai trí tuệ nhân tạo (AI), robot AI và nền tảng trợ lý ảo nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình và thực hiện thủ tục hành chính. Công nghệ này dự kiến được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 8 trung tâm cấp xã có số lượng hồ sơ phát sinh cao.

Bên cạnh đó, dự án phát triển các ứng dụng cho phép người dân lấy số thứ tự trực tuyến, đăng ký thời gian giải quyết thủ tục theo giờ, đăng ký hướng dẫn hồ sơ và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà. Những tiện ích này được kỳ vọng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Về kinh phí, trong tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng, chi phí trang thiết bị chiếm hơn 11,42 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng. Theo kế hoạch, tỉnh dự kiến bố trí 3 tỷ đồng trong năm 2026 và 9,8 tỷ đồng trong năm 2027.

Trước đó, ngày 26/3/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công ty Cổ phần MISA ra mắt thử nghiệm hệ thống AI và robot lễ tân. Robot được giới thiệu có khả năng hướng dẫn tra cứu thủ tục, giải đáp câu hỏi phổ biến và tương tác bằng giọng nói tiếng Việt. Hoạt động thử nghiệm này diễn ra trước quyết định đầu tư mới.

Việc mở rộng ứng dụng AI vào dịch vụ công đặt ra yêu cầu đánh giá hiệu quả thực tế, đặc biệt là độ chính xác khi hướng dẫn hồ sơ, khả năng cập nhật quy định và mức độ rút ngắn thời gian phục vụ. Đây cũng là những yếu tố cần được quan tâm trong quá trình triển khai và nghiệm thu hệ thống.

Theo quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng quy định về đầu tư công, đấu thầu, ngân sách và chuyển đổi số, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Đến nay, thông tin được công bố mới xác nhận việc phê duyệt đầu tư, chưa đồng nghĩa với hoàn thành mua sắm, giải ngân hoặc đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động.