Quảng Trị đấu giá 27 thửa đất, giá khởi điểm hơn 39 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: VGP)

Theo thông tin công khai của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam, đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất ở thuộc dự án Khu đô thị Bắc Sông Hiếu giai đoạn 2, phường Đông Hà. Tổng diện tích 27 thửa đất là 6.588,1 m², với tổng giá khởi điểm 39.146.460.000 đồng. Giá khởi điểm từng thửa dao động từ 1,152 tỷ đồng đến 2,217 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về từng thửa đất được thể hiện trong sơ đồ khu đất đấu giá.

Người có nhu cầu tham gia có thể mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp hồ sơ từ ngày 17/9 - 30/9/2026. Trong thời gian này, hồ sơ được tiếp nhận tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung trong giờ hành chính các ngày làm việc. Ngoài ra, từ ngày 29/9 - 30/9/2026, người tham gia có thể nộp hồ sơ tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, số 236 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương ứng với từng thửa đất đăng ký. Mức tiền đặt trước, thời hạn và phương thức nộp được thực hiện theo thông báo đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Buổi công bố giá sẽ bắt đầu từ 8h ngày 04/10/2026 tại Hội trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, số 236 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà. Khách hàng đã hoàn tất đăng ký tham gia đấu giá sẽ đến tham dự buổi công bố giá theo quy định và hướng dẫn của đơn vị tổ chức đấu giá.

Theo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam, hoạt động đấu giá được thực hiện theo nhiệm vụ UBND tỉnh Quảng Trị giao về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Thông tin về các thửa đất, hồ sơ mời tham gia đấu giá, quy chế đấu giá và sơ đồ khu đất được công khai để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu trước khi đăng ký.

Người quan tâm có thể liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung tại đường Trần Nhật Duật, khu phố Tây Trì, phường Đông Hà; hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam tại số 250 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà để được cung cấp thông tin liên quan.