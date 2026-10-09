Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị dự kiến xem xét, thông qua 22 tờ trình, 24 dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn lực và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của tỉnh.

Các nội dung trọng tâm gồm bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh; phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030; giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030...

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là việc xem xét điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Quảng Trị đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 520.000 tỷ đồng; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt 238.000 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng.

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Ngọc Tân

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát huy các động lực tăng trưởng mới; tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và xây dựng. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, logistics, du lịch và kinh tế biển; phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh đầu tư công và huy động các nguồn lực xã hội. Các lĩnh vực được tập trung đầu tư gồm giao thông, năng lượng, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển, logistics và hạ tầng số; đồng thời rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ.

Quảng Trị xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nguồn lực sẽ được tập trung cho các dự án trọng điểm, dự án có khả năng hoàn thành sớm để đưa vào khai thác, tạo năng lực sản xuất mới.

Tỉnh cũng chú trọng đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn về nguồn cung đất, đá, cát và vật liệu xây dựng. Việc phối hợp, điều phối nguồn vật liệu sẽ được tăng cường nhằm xử lý tình trạng thiếu hụt cục bộ, găm hàng, gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản trị. Tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa và số hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; vận hành hiệu quả cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án, thủ tục và lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm xử lý nhanh chóng, liên thông, minh bạch, đúng thẩm quyền.

Đối với các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và đầu tư, tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm kịp thời tổng hợp, đề xuất những cơ chế, chính sách và giải pháp vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; bảo đảm điều kiện và nguồn lực để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu quả.

Xem xét nhiều nội dung về đầu tư công, sử dụng đất

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng xem xét danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đợt 3 năm 2026).

Danh mục gồm 2 khu đất: Nhà máy điện mặt trời nổi Ái Tử tích hợp pin lưu trữ BESS tại xã Ái Tử, quy mô 44,8 ha; Trang viên An Cửu Sơn tại phường Đồng Sơn, quy mô 15,1 ha.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Ngọc Tân

Một nội dung khác là việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2026 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với các nhiệm vụ chi cấp tỉnh.

Theo dự kiến, tổng nguồn vốn giai đoạn 2026 - 2030 là 382,17 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là 40,934 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động điều chỉnh, bổ sung giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong những tháng còn lại của năm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ từng nội dung, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện và tác động của các chính sách.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cần xem xét, quyết định những nội dung sát thực tiễn, đúng quy định, có tính khả thi cao và có thể triển khai ngay, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh./.