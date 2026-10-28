Quảng Trị đặt mục tiêu giành 29 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12.2026 tại TP.HCM và một số địa phương, với 48 môn thi đấu, 36 đoàn tham dự. Đây là kỳ đại hội toàn quốc đầu tiên kể từ khi tỉnh Quảng Trị mới được thành lập, là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện và khả năng phát huy thế mạnh thể thao của hai địa phương trước đây.

Đoàn thể thao tỉnh Quảng Trị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Báo cáo tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh cho biết, lực lượng tham dự được tuyển chọn trên cơ sở trình độ chuyên môn, kết quả huấn luyện, thành tích thi đấu trong nước và quốc tế năm 2025 – 2026, cùng khả năng cạnh tranh huy chương.

Thay mặt đội ngũ HLV, ông Hoàng Quang Minh, HLV môn bơi, khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, cùng các VĐV nỗ lực thi đấu, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Quảng Trị.

Trong đó, bơi, điền kinh, rowing và canoeing có những VĐV đạt thành tích tốt tại các giải trong nước, quốc tế. Đây là cơ sở để đoàn xác định mục tiêu, lựa chọn các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương và xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

Quá trình chuẩn bị, các đội tuyển tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Trung tâm tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện để kịp thời điều chỉnh phương pháp huấn luyện, củng cố phong độ, nhất là đối với các VĐV có khả năng giành huy chương.

Đoàn VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các AHLS tại phường Đồng Hới trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Theo ông Tuynh, mục tiêu tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở đánh giá lực lượng hiện có, kế thừa kết quả thể thao thành tích cao của Quảng Bình và Quảng Trị trước đây. Tại Đại hội năm 2022, Quảng Bình cũ giành 5 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 34/65 đoàn; Quảng Trị cũ giành 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 55/65 đoàn.

Một trong những lo ngại về thành tích của đoàn chính là quá trình chuẩn bị vẫn gặp khó khăn khi lực lượng VĐV ở một số môn còn mỏng, trình độ chưa đồng đều, nguồn kế cận hạn chế. Nhu cầu tập huấn chuyên sâu, thi đấu cọ xát lớn trong khi kinh phí còn hạn hẹp khiến các bộ môn chưa có nhiều cơ hội nâng cao chất lượng chuyên môn. Một số cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và thi đấu còn thiếu, cần tiếp tục đầu tư, bổ sung.

Ông Phan Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị mong muốn mỗi HLV, VĐV phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và bản lĩnh thi đấu, nỗ lực giành thành tích cao nhất tại Đại hội.

VĐV của các môn thi đấu thể hiện quyết tâm trong ngày ra quân

"Để hoàn thành mục tiêu, từng bộ môn cần chủ động phương án chuyên môn, phát huy thế mạnh của VĐV; mỗi thành viên phải giữ nghiêm kỷ luật, tập trung cho nhiệm vụ thi đấu. Cùng với thành tích, đoàn đặt yêu cầu thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành điều lệ và giữ gìn hình ảnh thể thao Quảng Trị...", ông Hoá nhấn mạnh.

Đại diện các VĐV, Trương Thị Thảo Nguyên, môn rowing bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội đoàn kết, tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, góp phần xây dựng hình ảnh một đoàn thể thao văn minh, kỷ luật…

Đoàn thể thao Quảng Trị có 98 thành viên, tham gia 10 môn thuộc hệ thống đào tạo năng khiếu tập trung gồm bơi, điền kinh, rowing, canoeing, lặn, bi sắt, cầu lông, karate, cử tạ, vật và hai môn xã hội hóa là võ thuật tổng hợp (MMA), quyền anh.

Đoàn đặt mục tiêu giành 29 huy chương, gồm 5 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ; trong đó có hai HCĐ thuộc các môn xã hội hóa. Thứ hạng phấn đấu từ 25 đến 28/36 đoàn.