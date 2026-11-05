Quảng Trị đặt mục tiêu 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2035
Giai đoạn 2026-2035, Quảng Trị đặt mục tiêu có ít nhất 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó 10% số xã đạt chuẩn NTM hiện đại. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó dần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/infographic/202611/quang-tri-dat-muc-tieu-85-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-vao-nam-2035-ad00c0e/