Quảng Trị đặt mục tiêu 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2035

Giữa thời đại công nghệ số, những mã QR đang dần xuất hiện bên cạnh sạp rau, quầy tạp hóa... ở các khu chợ truyền thống xã Quảng Ninh. Một thay đổi nhỏ trong cách thanh toán nhưng đang mở ra cách thức giao dịch tiện lợi, nhanh chóng hơn cho cả người bán lẫn người mua.