Quảng Trị tập trung phát triển các khu kinh tế, cảng biển.

Bài 1: Khu kinh tế Đông Nam, cảng biển Mỹ Thuỷ: Động lực phát triển hướng biển

Với lợi thế cảng biển nước sâu, quỹ đất phát triển công nghiệp và các dự án năng lượng quy mô lớn, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang mở ra không gian phát triển mới, đưa địa phương tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics và công nghiệp năng lượng.

Định hình cực tăng trưởng kinh tế ven biển

Sau hợp nhất, Quảng Trị có không gian phát triển mới với quy mô và tiềm năng lớn hơn. Trên nền tảng lợi thế địa kinh tế, địa chính trị, tỉnh đang định hình các không gian phát triển về công nghiệp, năng lượng, logistics, cảng biển, hàng không, du lịch, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu, hướng tới tăng cường kết nối, hội nhập sâu rộng với khu vực.

Định hướng “vươn Đông, tỏa Tây” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị mở ra tư duy phát triển mới. Trong đó, hướng Đông là không gian để tỉnh mở rộng kinh tế biển, vươn ra đại dương và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ Khu bến cảng Mỹ Thuỷ.

Trên trục phát triển này, các khu kinh tế ven biển, đặc biệt là Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Khu kinh tế Hòn La, được xác định là những cực tăng trưởng quan trọng.

Việc kết nối các khu kinh tế với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm năng lượng và mạng lưới giao thông liên vùng sẽ tạo sức hút đầu tư, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có lợi thế nổi bật để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp cảng biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Với diện tích hơn 23.000ha, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã thu hút hàng chục dự án, trong đó có nhiều dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 1.150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng đang trở thành một trong những động lực thu hút đầu tư tại khu vực này. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng có công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư hơn 59.200 tỷ đồng, dự kiến phát điện thương mại trong năm 2029 theo chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị, công suất 1.320MW, đang trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngoài các dự án đã có trong Quy hoạch điện VIII, hiện có nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện than.

Sự hiện diện của các dự án năng lượng quy mô lớn cho thấy khả năng hình thành tổ hợp công nghiệp - năng lượng gắn với cảng biển tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đây cũng là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hậu cần, vận tải và logistics, tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong cấu trúc phát triển đó, Khu bến cảng Mỹ Thủy giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án có quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics.

Khu bến cảng Mỹ Thuỷ có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Dự án được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư năm 2019, do Công ty Cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm nhà đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 685ha, gồm 350ha diện tích biển và 335ha diện tích mặt đất; tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Toàn dự án có quy mô 10 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2018 - 2025) gồm 4 bến, vốn đầu tư 5.902 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2026 - 2031) gồm 3 bến, vốn 5.876 tỷ đồng; giai đoạn 3 (2032 - 2036) gồm 3 bến, vốn 3.222 tỷ đồng.

Đến nay, hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7/2026. Dự án hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027.

Khi các hạng mục được đầu tư đồng bộ, cảng Mỹ Thủy sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics, từng bước đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của Quảng Trị và các địa phương trong khu vực.

Tạo sức bật từ liên kết cảng biển

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của địa phương, cảng Mỹ Thủy còn được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và các nước Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng ra Biển Đông.

Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cảng có lợi thế trong việc đón dòng hàng hóa từ các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công hướng ra Biển Đông thông qua Quốc lộ 15D và Quốc lộ 9.

Lợi thế này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực ngày càng tăng.

Khi các tuyến giao thông kết nối từ cửa khẩu đến cảng biển được hoàn thiện, Mỹ Thủy có điều kiện mở rộng phạm vi phục vụ, thu hút nguồn hàng từ khu vực nội địa và các nước lân cận.

Theo định hướng quy hoạch, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được mở rộng lên khoảng 68.623ha vào năm 2030, phát triển thành trung tâm lớn về công nghiệp và năng lượng sạch. Không gian này sẽ tập trung phát triển các khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển; đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống cảng hàng không, cảng biển và các đô thị trong vùng.

Ở phía Bắc của tỉnh, Khu kinh tế Hòn La cũng đang từng bước khẳng định vai trò trong cấu trúc phát triển công nghiệp và năng lượng. Khu kinh tế Hòn La định hướng phát triển thành trung tâm giao thương quốc tế và hiện đại ở Bắc miền Trung. Đến 2030, diện tích Khu kinh tế Hòn La mở rộng lên hơn 19.000ha.

Đặc biệt, ngày 20/10, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I công bố phát điện lên lưới điện quốc gia, đồng thời Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được khởi công. Hai dự án có tổng công suất hơn 2.900MW, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành trung tâm năng lượng tại khu vực Hòn La. Dự án LNG Quảng Trạch III cũng đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Việc phát triển đồng thời hai khu kinh tế ven biển Đông Nam Quảng Trị và Hòn La sẽ tạo nên các cực tăng trưởng có tính bổ trợ, mở rộng không gian công nghiệp, năng lượng và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh. Nếu Hòn La phát huy lợi thế ở phía Bắc, Đông Nam Quảng Trị với cảng Mỹ Thủy sẽ là đầu mối quan trọng ở phía Nam, góp phần hình thành mạng lưới kết nối kinh tế ven biển.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, để hiện thực hóa định hướng “vươn Đông, tỏa Tây”, tỉnh đã rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo hướng hình thành hai trục phát triển chiến lược Đông - Tây gắn với hành lang Bắc - Nam, tạo động lực phát triển cân bằng giữa khu vực biển và miền núi biên giới.

Đối với trục phía Đông, tỉnh tập trung phát triển không gian biển và đồng bằng ven biển trở thành cực tăng trưởng động lực. Trọng tâm là xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu gồm Mỹ Thủy và Hòn La; phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và dịch vụ cảng biển.

Trong khi đó, trục phía Tây được xác định là không gian phát triển chiến lược mới, tập trung vào các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế La Lay, Cha Lo và Khu thương mại xuyên biên giới Lao Bảo; phát triển kinh tế mậu biên, logistics quốc tế, kinh tế rừng và công nghiệp chế biến.

Hai không gian này sẽ được kết nối thông qua các tuyến giao thông chiến lược, trong đó Quốc lộ 15D giữ vai trò kết nối trực tiếp Cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng Mỹ Thủy; cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo mở ra hành lang vận tải từ biên giới ra biển; Quốc lộ 12A kết nối khu vực Cha Lo với cảng Hòn La.

Có thể thấy, cảng Mỹ Thủy không chỉ là một dự án hạ tầng hàng hải mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian kinh tế của Quảng Trị. Khi cảng biển, công nghiệp, năng lượng và hệ thống logistics được kết nối đồng bộ, lợi thế địa lý của tỉnh sẽ được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Đây cũng là nền tảng để Quảng Trị từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, vận tải và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, mở rộng liên kết với khu vực và quốc tế.

(Còn nữa).