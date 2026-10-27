Quảng Trị dành hơn 167.500 tỷ đồng phát triển nhà ở, hướng tới đô thị hiện đại

Một dự án nhà ở tại Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị dự kiến cần hơn 167.510 tỷ đồng để phát triển nhà ở, với hàng chục nghìn căn nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và hàng triệu mét vuông sàn nhà ở do người dân tự xây dựng.

Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở, tỉnh định hướng hoàn thiện hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết trong giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến đưa vào sử dụng khoảng 38.176 căn nhà ở thương mại, 24.053 căn nhà ở xã hội và 1.642 căn nhà ở công vụ. Đồng thời, tỉnh dự kiến phát triển khoảng 10,2 triệu m2 sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng. Tổng nhu cầu vốn phục vụ phát triển nhà ở trong giai đoạn này ước tính hơn 167.510 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà ở được đặt trong tổng thể định hướng phát triển đô thị của tỉnh, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mở rộng không gian sống và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Việc đa dạng hóa các loại hình nhà ở được kỳ vọng góp phần tạo thêm lựa chọn cho các nhóm dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản và các ngành kinh tế liên quan.

Theo Sở Xây dựng, Quảng Trị hiện có 23 đô thị, gồm 2 đô thị loại 2 và 21 đô thị loại 3. Hệ thống đô thị có chức năng đa dạng, trong đó chủ yếu là các đô thị hành chính, bên cạnh những đô thị kinh tế tổng hợp, đô thị nông trường, đô thị du lịch và đô thị cửa khẩu. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức không gian phát triển phù hợp với đặc điểm, tiềm năng và lợi thế của từng khu vực.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa trên địa bàn vẫn có sự chênh lệch giữa các khu vực. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện ước đạt khoảng 33,2%, tập trung cao hơn tại khu vực ven biển và phía Nam. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giữa các địa bàn và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, qua đó tạo điều kiện để các khu vực phát triển hài hòa hơn.

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên khoảng 37%, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống 23 đô thị hiện có theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các dịch vụ thiết yếu và tăng cường liên kết giữa các đô thị với khu vực nông thôn. Việc phát huy thế mạnh riêng của từng địa bàn cũng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, tỉnh định hướng gắn phát triển đô thị với ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và tổ chức các dịch vụ đô thị, hướng tới xây dựng môi trường sống thuận tiện, an toàn và thân thiện hơn với người dân.

Cùng với phát triển đô thị, nâng cao chất lượng và diện tích nhà ở là một trong những mục tiêu đáng chú ý của Quảng Trị trong những năm tới. Đến hết năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 50,4 triệu m2, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 31,63 m2. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,5%, cho thấy chất lượng nhà ở đã từng bước được cải thiện.

Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 69,4 triệu m2, tăng khoảng 18,9 triệu m2 so với năm 2025. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 35,3 m2. Các chỉ tiêu này hướng đến việc cải thiện điều kiện cư trú, nâng cao chất lượng sống và đáp ứng nhu cầu nhà ở gắn với quá trình đô thị hóa.

Để bảo đảm các mục tiêu phát triển đô thị được triển khai phù hợp với thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ các quy định pháp luật và cơ chế hiện hành, tiếp tục hoàn thiện chương trình phát triển đô thị, rà soát các chỉ tiêu và bảo đảm tính thống nhất với định hướng phát triển của địa phương.

Với nhu cầu vốn dự kiến hơn 167.510 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, việc tổ chức thực hiện các chương trình phát triển nhà ở và đô thị sẽ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và huy động nguồn lực. Qua đó, Quảng Trị hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị, nâng cao chất lượng nhà ở, cải thiện không gian sống và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.