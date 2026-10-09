Quảng Trị dành hơn 130 tỷ đồng thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, công nghệ

Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình khuyến công được tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn, tạo thêm động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

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Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị dự kiến bố trí khoảng 54,6 tỷ đồng để triển khai các hoạt động khuyến công. Trong đó, nguồn khuyến công địa phương khoảng 41,6 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ khuyến công quốc gia khoảng 13 tỷ đồng.

Cùng với nguồn ngân sách này, các xã, phường, đặc khu dự kiến bố trí khoảng 80 tỷ đồng để hỗ trợ triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn. Việc kết hợp nhiều nguồn lực được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nguồn kinh phí sẽ được ưu tiên cho nhiều nhóm nhiệm vụ như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; hỗ trợ áp dụng sản xuất, tiêu dùng bền vững; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành nguồn lực cho xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

Thực tế triển khai trong 9 tháng năm 2026 cho thấy chương trình khuyến công tại Quảng Trị đã được thực hiện đồng thời từ nguồn khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương.

Đối với nguồn khuyến công quốc gia, Sở Công thương đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung 4 đề án và được Bộ Công thương bổ sung vào kế hoạch kinh phí năm 2026 với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn này tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong một số lĩnh vực có tiềm năng như cơ khí, dược liệu, chế biến gỗ và đá granite. Qua đó, từng bước thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Với nguồn khuyến công địa phương, ngành Công thương đã hoàn thành thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho 8 cơ sở công nghiệp nông thôn, với tổng kinh phí 1,305 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành chức năng hướng dẫn các đơn vị phía Nam hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đợt 1, đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu để triển khai hỗ trợ đợt 2.

Việc hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở sản xuất được xem là giải pháp thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới và nâng cao giá trị sản phẩm.

Mở rộng thị trường cho đầu ra

Cùng với hỗ trợ sản xuất, Quảng Trị cũng chú trọng khâu đầu ra và phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Trong năm 2026, tỉnh đã xây dựng, điều chỉnh nội dung phát triển thị trường sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP). Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị được triển khai với nhiều hình thức.

Tỉnh cũng phối hợp tổ chức hội nghị tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động này, nhiều sản phẩm có thế mạnh của khu vực nông thôn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao giá trị thương hiệu.

Trong giai đoạn tới, việc tiếp tục tập trung nguồn lực cho khuyến công được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn Quảng Trị đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần phát triển sản xuất mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.