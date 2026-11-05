Quảng Trị dành gần 1.800 tỷ đồng xây dựng các tuyến giao thông chiến lược

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 sẽ tạo động lực phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Giai đoạn từ năm 2027-2030, tỉnh Quảng Trị dành hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, để đầu tư xây dựng các tuyến giao thông quan trọng, kết nối các đầu mối giao thông với trung tâm kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2027-2030 đầu tư 500 tỷ đầu tư xây dựng tuyến đường Hùng Vương nối dài qua các xã, phường: Ái Tử, Triệu Phong và Quảng Trị với chiều dài khoảng 8km. Trước đó, từ năm 2021-2025, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư 93 tỷ đồng hoàn thiện Dự án đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (đường Hùng Vương nối dài), đoạn từ phường Nam Đông Hà đến Tỉnh lộ 579, xã Ái Tử, có chiều dài 2,1km. Đường Hùng Vương nối dài hiện có giữ vai trò rất quan trọng, khi chạy song song với Quốc lộ 1A và kết nối trực tiếp với Quốc lộ 9D và Quốc lộ 9, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Khi toàn tuyến đường Hùng Vương nối dài hoàn thành theo kế hoạch vào năm 2030, sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa đô thị trung ở phía Nam tỉnh Quảng Trị là Đông Hà với các khu vực lân cận, nhất là Hành lang kinh tế Đông-Tây với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử Nguyễn Đức Long cho biết, địa phương kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đến địa bàn đầu tư.

Cũng trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh Quảng Trị dành 748 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng biển Cửa Việt đến Quốc lộ 1, dài 13,8 km. Tuyến đường này được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Trước đó, dự án này được khởi công từ tháng 3/2022 với số vốn hơn 440 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), thời hạn giải ngân 31/12/2022. Đến thời hạn này, do vướng giải phóng mặt bằng nên dự án chỉ hoàn thành được 10% khối lượng. Do đó, WB không gia hạn hiệp định vay nên dự án phải kết thúc thời gian thực hiện.

Dự án hoàn thành năm 2030 theo kế hoạch, sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A, cao tốc đường bộ Bắc-Nam, Hành lang kinh tế Đông-Tây và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; đồng thời, tạo động lực phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, du lịch và đô thị ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Quảng Trị dành 540 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến đường dài 8,85km, kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9D.

Khi hoàn thiện vào năm 2030 theo kế hoạch, dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ khai thác sân bay, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven biển của tỉnh Quảng Trị.

Cảng hàng không Quảng Trị trên địa bàn hai xã Cửa Việt và Gio Linh có vốn đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 7/2024, dự kiến khai thác thương mại vào tháng 3/2027./.