Quảng Trị: Đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông lĩnh hơn 15 năm tù

Theo cáo trạng, Hùng và chị L. (SN 1988, trú phường Đông Hà) kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và ly hôn. Sau đó, Hùng muốn hàn gắn tình cảm nhưng không được chấp nhận. Cho rằng vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác, bị cáo nảy sinh ghen tuông, nhiều lần đe dọa giết chị L.

Hồ Sỹ Hùng khai nhận hành vi phạm tội. (ảnh: Quang Thạnh).

Ngày 14/5/2026, Hùng tiếp tục nhắn tin đe dọa vợ cũ. Tối cùng ngày, bị cáo nảy sinh ý định dùng dao đâm chị L. rồi tự sát.

Khoảng 6h ngày 15/5, Hùng mang theo dao bấm, lái ô tô đến khu vực gần nơi chị L. sinh sống để chờ. Khi phát hiện chị L. chở hai con đi học, Hùng bám theo. Sau khi đưa các con đến trường, chị L. trên đường trở về thì bị Hùng điều khiển ô tô ép xe, buộc dừng lại.

Hoảng sợ, chị L. bỏ chạy nhưng bị cáo tiếp tục truy đuổi đến khu vực trụ sở UBND phường Đông Thanh cũ, số 19 Phạm Ngũ Lão, phường Đông Hà. Nạn nhân chạy vào phòng tiếp dân để tránh nhưng Hùng vẫn đuổi theo, rút dao bấm giấu sau lưng quần rồi liên tiếp đâm ba nhát vào vùng bụng, nách và vai phải của chị L.

Sau khi gây án, Hùng rời khỏi hiện trường, về nhà bố mẹ rồi dùng dao tự gây thương tích ở cổ, đồng thời đập đầu vào tường nhằm tự sát nhưng không thành. Đến 7h50 cùng ngày, bị cáo đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Theo kết luận giám định, chị L. bị tổn thương cơ thể 56%. Hùng bị tổn thương cơ thể 13%. Con dao bấm được xác định thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú. Chị L. không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại. Chiếc ô tô Hùng thuê để theo dõi, truy đuổi vợ cũ đã được trả lại chủ sở hữu do người này không biết mục đích phạm tội của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.