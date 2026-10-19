Quảng Trị đãi ngộ đào tạo sinh viên y khoa, hỗ trợ 100% học phí học tập

Cán bộ y tế cơ sở khám sức khoẻ cho học sinh.

Chính sách thu hút nhân lực y tế

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị ban hành chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ đào tạo với nhiều chính sách hấp dẫn, được xem như hình thức “đặt hàng” với sinh viên y khoa.

Theo đó, ngày 17/7/2026, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX thông qua Nghị quyết 25/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thu hút, đãi ngộ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, có hiệu lực từ ngày 27/7/2026.

Nghị quyết đã ban hành nhiều nhóm chính sách quan trọng, trong đó, chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy được xác định là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài nhằm tạo nguồn bác sĩ tại chỗ, gắn bó bền vững với địa phương.

Cụ thể, với đối tượng là học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã trúng tuyển, đang theo học ngành bác sĩ đa khoa (bác sĩ y khoa) tại các trường đại học y dược công lập trên cả nước đăng ký tham gia chương trình đào tạo của tỉnh.

Chính sách của địa phương hỗ trợ toàn bộ tiền học phí theo thông báo mức thu của cơ sở đào tạo. Cùng với hỗ trợ học phí, chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học viên trong thời gian học tập với mức 5 triệu đồng/tháng/sinh viên. Riêng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng/sinh viên.

Thời gian hỗ trợ theo số tháng thực tế học tập nhưng không quá 10 tháng/năm học, kéo dài tối đa 6 năm học.

Trường hợp sinh viên đang hưởng chính sách đến năm 2030 mà chưa kết thúc khóa học thì vẫn tiếp tục được hỗ trợ cho đến khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, để được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, học viên cũng phải cam kết nghĩa vụ thực hiện. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được xem xét ký hợp đồng lao động, tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Người thụ hưởng cam kết thời gian công tác tại tỉnh bằng 2,5 lần thời gian đào tạo được hỗ trợ và chấp hành sự phân công công tác của Sở Y tế (ưu tiên phân công về các trạm y tế, trung tâm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn còn thiếu bác sĩ).

Trường hợp tự ý bỏ học, bị kỷ luật buộc thôi học, không chấp hành phân công công tác hoặc không phục vụ đủ thời gian cam kết phải đền bù gấp 5 lần kinh phí đã được hỗ trợ.

Đây được xem là chính sách vượt trội của địa phương, nhằm giúp sinh viên ngành y khoa tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và được áp dụng ngay từ năm học 2026-2027.

Đồng thời, đây là một trong những giải pháp của địa phương nhằm chủ động đào tạo nguồn nhân lực y tế, từng bước khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là ở tuyến y tế cơ sở và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Giáo sư, Phó Giáo sư được đãi ngộ đến 500 triệu đồng

Cùng với chính sách hỗ trợ sinh viên ngành y, Nghị quyết 25 cũng quy định chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực bác sĩ vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn.

Đối tượng thụ hưởng là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ y khoa, Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp II, bác sĩ chuyên khoa cấp I và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, bác sĩ đa khoa hệ chính quy.

Nghị quyết được ban hành nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực tại vùng khó khăn.

Điều kiện được hưởng chính sách phải đáp ứng tuổi tham gia công tác còn tối thiểu 10 năm đối với trường hợp đang là viên chức được tiếp nhận từ nơi khác về và tối thiểu 15 năm đối với trường hợp tuyển dụng mới; có cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút;...

Mức hỗ trợ thu hút khi được tiếp nhận hoặc tuyển dụng với Giáo sư, Phó Giáo sư là 500 triệu đồng; Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp II là 400 triệu đồng; Bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng.

Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp I, bác sĩ đa khoa hệ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc là 300 triệu đồng.

Bác sĩ đa khoa hệ chính quy vào công tác tại Trạm y tế xã khu vực III, khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới; vào công tác tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, lão khoa được hỗ trợ theo mức 300 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại giỏi; 250 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại khá; tốt nghiệp các loại còn lại là 150 triệu đồng.

Đối với Bác sĩ đa khoa hệ chính quy vào công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực, Trạm y tế cấp xã được hỗ trợ theo mức 250 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại giỏi; tốt nghiệp loại khá là 200 triệu đồng; tốt nghiệp các loại còn lại là 100 triệu đồng.

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Nhằm thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, đạt 13 bác sĩ trên một vạn dân, giai đoạn tới toàn ngành y tế cần bổ sung hơn 300 bác sĩ.

Trong khi đó, lực lượng bác sĩ tình nguyện về công tác tại tuyến y tế cơ sở và các địa bàn vùng sâu, vùng xa và các chuyên khoa đặc thù như lao, phong, tâm thần... đang rất thiếu.

Do đó, Sở Y tế xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành nghị quyết về thu hút đãi ngộ bác sĩ trên tất cả các tuyến.

Đặc trưng của nghị quyết này ngoài chính sách thu hút bác sĩ đã tốt nghiệp về công tác, còn có chính sách hỗ trợ đào tạo với học viên, sinh viên. Trong đó, tập trung bổ sung nhân lực cho tuyến y tế cơ sở và vùng sâu vùng xa, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng số lượng bác sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các địa bàn vùng khó, vùng sâu vùng xa, vùng miền núi.

“Việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết trên nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực tại vùng khó khăn và chuyên khoa đặc thù, thu hút bác sĩ y khoa về công tác tại các Trạm y tế tuyến xã; đào tạo nguồn bác sĩ kế cận có chất lượng trên địa bàn thông qua các chính sách hỗ trợ đào tạo đại học và cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp”, bà Diệp Thị Minh Quyết cho hay.