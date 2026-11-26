Đội hình ca nô diễu hành mang theo cờ Tổ quốc trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trong màn diễu hành ca nô trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Hai vận động viên trình diễn ván bay phản lực nước theo đội hình đối xứng, kết hợp hiệu ứng ánh sáng trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Màn trình diễn kết hợp giữa mô tô nước và ván bay phản lực nước tạo điểm nhấn cho không gian sông Nhật Lệ về đêm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Các vận động viên phối hợp thực hiện những động tác kỹ thuật bằng ván bay phản lực nước, tạo nên những cung nước đẹp mắt trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Màn nhào lộn bằng ván bay phản lực nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo nên hình ảnh đẹp mắt trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Các vận động viên trình diễn mô tô nước (Jetski) kết hợp hiệu ứng ánh sáng trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Vận động viên trình diễn ván bay phản lực nước kết hợp hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trên sông Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)