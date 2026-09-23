Quảng Trị: Đã có kết quả kiểm nghiệm vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Cam Lộ

Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang nhận công văn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị về việc, đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm mẫu phục vụ công tác điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm tiếp nhận, các mẫu có dán tem niêm phong có dấu đỏ của Trạm Y tế xã Cam Lộ, có chữ ký của người lấy mẫu, trưởng đoàn kiểm tra và đại diện cơ sở được lấy mẫu, mẫu được bảo quản trong thùng xốp có nắp đậy kín, có đá gel xung quanh, nhiệt độ bên trong thùng bảo quản mẫu là 12°C.

Sau khi tiếp nhận, Viện Pasteur Nha Trang đã tiến hành kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh vật có khả năng liên quan đối với các mẫu thực phẩm nêu trên.

Kết quả, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp., gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu.

Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 2/13 mẫu không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh, 1/13 mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus. và 10/13 mẫu phát hiện Salmonella spp..

Cơ quan chuyên môn cũng đã chuyển kết quả trên cho UBND xã Cam Lộ để xem xét, điều tra, làm rõ nguyên nhân và mối liên quan giữa các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm có kết quả dương tính với Salmonella spp..

Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ. Ảnh: LT.

Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, từ tối 14/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiếp nhận và theo dõi hàng chục trường hợp có liên quan đến việc sử dụng đồ ăn tại cùng một cơ sở kinh doanh đồ ăn trên địa bàn xã Cam Lộ.

Các bệnh nhân có cùng biểu hiện, như: đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước.

Nhận thông tin, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên bệnh nhân, tiếp tục nắm bắt tình hình và phối hợp cùng lực lượng chức năng liên quan tiến hành làm rõ sự việc.

Salmonella spp. là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.