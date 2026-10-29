Quảng Trị cứu hộ, thả đồi mồi quý hiếm về môi trường tự nhiên

Hiện, đơn vị đang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật biển quý, hiếm.

Các lực lượng chức năng và người dân thả cá thể đồi mồi về biển. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 28/10, ông Phan Văn Triều (sinh năm 1962), trú tại thôn Trung Giang, xã Bến Hải phát hiện một cá thể đồi mồi bị mắc lưới, trôi dạt vào bờ biển. Nhận thức được đây là loài động vật biển quý, hiếm cần được bảo vệ, ông Triều đã trình báo Công an xã Bến Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Hải đã tiếp nhận cá thể đồi mồi do người dân bàn giao, đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư và người dân thôn Trung Giang tổ chức thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Được biết, đồi mồi là một loài rùa biển thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam, được Công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích.

Công an xã Bến Hải khuyến cáo người dân trên địa bàn không thực hiện các hành vi đánh bắt, bẫy, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái quy định của pháp luật, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Khi phát hiện động vật biển quý, hiếm mắc lưới, ngư dân cần thông báo cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên an toàn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển.