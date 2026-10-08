Quảng Trị: Cứu 5 công nhân bị nạn khi khảo sát, thăm dò địa chất dự án điện gió trên biển

Năm công nhân trên bè khảo sát bị hư hỏng giữa sóng lớn gió to được anh Ngô Thanh Sơn cứu an toàn. (Ảnh: Công an Sen Ngư)

Trước đó, trưa 6/10, trong lúc đi câu mực cách bờ khoảng 1km trên vùng biển xã Sen Ngư, anh Ngô Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Liêm Tiến bất ngờ nhận được tín hiệu cứu nạn từ một bè khảo sát, thăm dò địa chất phục vụ dự án điện gió trên biển.

Trên bè lúc này có 5 công nhân, gồm: anh Hồ Văn Mạnh (sinh năm 1994), thường trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị; anh Ngô Thanh Cảnh (sinh năm 1986); anh Trần Văn Linh (sinh năm 1990); anh Trần Văn Cường (sinh năm 1983) và anh Trần Văn Quốc (sinh năm 2008), cùng thường trú tại thôn Đồn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Trước tình huống nguy hiểm giữa lúc sóng to, gió lớn, bè khảo sát bị hư hỏng và có nguy cơ trôi tự do theo sóng gió, anh Ngô Thanh Sơn nhanh chóng điều khiển thuyền tiếp cận hiện trường. Không ngần ngại trước hiểm nguy, anh cặp thuyền của mình sát mạn bè, hỗ trợ lần lượt đưa cả 5 công nhân lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Liêm Tiến Ngô Thanh Sơn (áo sọc ở giữa) cùng 5 công nhân vừa được anh cứu giữa sóng to gió lớn. (Ảnh: Công an Sen Ngư)

Hành động bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống, kịp thời đưa những người gặp nạn thoát khỏi khu vực nguy hiểm của anh Ngô Thanh Sơn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trước tính mạng, sự an toàn của người dân và cộng đồng.

Theo Công an xã Sen Ngư, việc làm của đồng chí Ngô Thanh Sơn là nghĩa cử đẹp, cần được ghi nhận, biểu dương và lan tỏa, góp phần làm sáng thêm hình ảnh người cán bộ cơ sở gần dân, trách nhiệm, sẵn sàng hành động vì nhân dân.