Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và đông đảo cử tri các xã: Đồng Lê, Tuyên Hóa, Tuyên Bình, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn và Tuyên Phú.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, cử tri các địa phương bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bên cạnh đó, cử tri cũng thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực trong đời sống và quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, tập trung đề nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, cầu, cống, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Cử tri địa phương phát biểu kiến nghị nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Xuân Phú

Đối với tình trạng sạt lở bờ sông Gianh đoạn chảy qua địa bàn các xã, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, đánh giá thực trạng, có giải pháp khắc phục căn cơ, bền vững nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để lực lượng này yên tâm công tác. Đáng chú ý, cử tri xã Tuyên Phú phản ánh những nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực có tuyến đường sắt chạy qua địa bàn. Từ thực tế đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư hệ thống rào chắn, biển báo và tín hiệu cảnh báo tại các vị trí giao cắt, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Xuân Phú

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin về định hướng xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị còn lại, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.