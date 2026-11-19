Ngày 19/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 12A, quốc lộ 12C, quốc lộ 15D, quốc lộ 9C do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 9/11 đến 13/11.

Các thiết bị xe máy đang khẩn trương khắc phục vị trí sạt lở gây tắc đường tại Km 30+900 quốc lộ 9C ngày 11/11.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định.

Trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra, báo cáo UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Sở Xây dựng Quảng Trị và các cơ quan quản lý đường bộ báo cáo UBND tỉnh để công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, vị trí sạt lở gây tắc đường tại Km 30+900 quốc lộ 9C đã cơ bản thông tuyến một làn xe vào tối 11/11.

Trước đó, mưa lớn từ ngày 9/11 đến 13/11 đã làm ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường, làm cây cối gãy đổ, hệ thống biển báo bị hư hỏng, bùn, đất, đá sụt trượt xuống nền, mặt đường, rãnh, cống thoát nước làm tắc đường nhiều vị trí trên các tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, các tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng Quảng Trị quản lý, tại Km 30+900 quốc lộ 9C bị sạt lở mái ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 10.000m³, vùi lấp toàn bộ nền mặt đường với chiều dài 100m gây ách tắc giao thông.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành lắp đặt biển báo, rào chắn, cảnh báo sạt lở tắc đường, hướng dẫn phân luồng từ xa. Đồng thời, huy động máy móc thiết bị chia làm 2 mũi, gồm một mũi từ phía đường Hồ Chí Minh vào và một mũi từ đường Hồ Chí Minh ra để khẩn trương khắc phục.

Đến khoảng hơn 20h tối 11/11, đoạn sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 30+900 quốc lộ 9C đã cơ bản thông tuyến một làn xe.

Vị trí đất đá từ phía ta luy dương sạt lở xuống vùi lấp toàn bộ nền mặt đường gần 3.000m³ gây tắc đường tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến quốc lộ 12C và quốc lộ 15D cũng bị sạt lở mái ta luy dương gây tắc đường.

Trong đó, tuyến quốc lộ 12C bị sạt lở mái ta luy dương tại Km 58+00 với khối lượng khoảng 1.000m³ gây tắc đường và vị trí ta luy dương trên tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Sở Xây dựng Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị triển khai khắc phục ngay hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông để thông tuyến; đồng thời tiếp tục theo dõi.

Còn tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay, đất đá sạt lở từ phía ta luy dương sụt trượt xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường với khối lượng gần 3.000m³, trong đó có rất nhiều tảng đá lớn, gây tắc đường.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, đến khoảng 12h30 trưa 13/11, điểm sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D đã được thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước 1.

Điểm sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D đã được thông xe một vệt, đảm bảo giao thông bước 1 vào trưa 13/11.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu quốc tế La Lay, nền mặt đường bị xói trôi, hư hỏng nhiều vị trí trong đoạn từ Km 7+400 Km 11+520 với tổng diện tích khoảng 6.272m², tại Km 11+170 sạt lở mái ta luy âm với chiều dài khoảng 16m.