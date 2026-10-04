Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy tuyên truyền pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Công an xã Lệ Thủy hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại trường THPT Lệ Thủy. ↵

Tại Trường THCS số 2 Lệ Thủy, chương trình có sự tham dự của 40 cán bộ, giáo viên và khoảng 649 học sinh. Nội dung tập trung vào pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và phòng, chống bạo lực học đường.

Tại Trường THPT Lệ Thủy, chương trình có 21 cán bộ, giáo viên và khoảng 1.000 học sinh tham dự. Bên cạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, chương trình còn phổ biến nội dung phòng, chống tội phạm.

Công an xã Lệ Thủy tổ chức tuyên truyền tại Trường THCS số 2 Lệ Thủy.

Từ những nội dung được tuyên truyền, các vấn đề về giao thông, ma túy và bạo lực học đường được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với đời sống, học tập và sinh hoạt của học sinh. Việc chấp hành pháp luật không chỉ là thực hiện đúng các quy định mà còn thể hiện qua cách mỗi học sinh tham gia giao thông, ứng xử với người khác và xử lý những tình huống phát sinh trong môi trường học đường.

Trong đó, văn hóa giao thông được thể hiện từ việc có kiến thức pháp luật, nắm được kỹ năng lái xe an toàn và có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với đó, việc phòng, chống bạo lực học đường gắn với cách ứng xử phù hợp, tôn trọng người khác và chủ động phòng tránh những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến môi trường học tập.

Hoạt động tuyên truyền hướng tới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và ứng xử văn minh trong học sinh.

Nội dung phòng, chống tác hại của ma túy và phòng, chống tội phạm cũng được đưa vào chương trình tuyên truyền. Đây là những vấn đề được truyền đạt trực tiếp đến học sinh thông qua hoạt động của Công an xã Lệ Thủy phối hợp với nhà trường và Cửa hàng xe điện Powelldd Bảo Nam.

Thông qua các chương trình, kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn được truyền đạt trực tiếp đến học sinh. Việc trang bị kiến thức về giao thông, phòng, chống ma túy và bạo lực học đường giúp các em nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, đồng thời hình thành cách ứng xử phù hợp trong học tập, sinh hoạt và khi tham gia giao thông.