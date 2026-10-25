Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Ngày 25/10, đại diện Công an xã Lệ Thủy cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy, ở thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Bà Bảy cảm ơn lực lượng Công an xã đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm lại người anh trai thất lạc suốt 21 năm.

Ông Trần Công Anh (sinh năm 1957), là anh trai ruột của bà Bảy, quê ở thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy (trước đây là thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), 21 năm trước đã mất liên lạc với gia đình. Suốt thời gian dài, người thân tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức về ông.

Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người nhà bà Bảy nhận thông tin ông Anh có thể đang lưu lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình bà đã liên hệ Công an xã Lệ Thủy nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Bức thư của bà Trần Thị Bảy gửi tới Công an xã Lệ Thủy (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lệ Thủy tiến hành các biện pháp xác minh, chủ động liên hệ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm tung tích ông Trần Công Anh.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và nỗ lực kết nối thông tin, các chiến sĩ Công an xã đã xác định ông Trần Công Anh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những thông tin chính xác đó, gia đình bà Trần Thị Bảy đã vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp và đón người đàn ông trở về quê hương sau 21 năm xa cách.

Bà Trần Thị Bảy đã thay mặt gia đình viết bức thư bày tỏ lòng chân thành cảm ơn lực lượng Công an xã Lệ Thủy đã tận tụy giúp đỡ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình bà.

Với Công an xã Lệ Thủy, cuộc đoàn tụ sau 21 năm mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình ông Trần Công Anh là minh chứng cho những việc làm ý nghĩa, thiết thực, gần gũi với nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.